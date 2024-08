Xây dựng thương hiệu Việt mang tầm toàn cầu

Trong 8 năm qua, chương trình Cà phê doanh nhân đã tổ chức được 77 kỳ với các chủ đề thiết thực, thu hút gần 15.000 lượt khách tham dự.



Tại tọa đàm, các chuyên gia, DN đã chia sẻ những định hướng, kinh nghiệm để DN có thể vươn tầm quốc tế. TS Hồ Xuân Hướng, Đại học Kinh tế TP HCM, cho biết TP HCM đang dự thảo đề án xây dựng một số DN lớn với thương hiệu mang tầm quốc gia và toàn cầu. Đề án nhằm mục tiêu tập trung vào cơ chế, chính sách hỗ trợ các DN phát triển nhanh, mạnh hơn để phát triển thương hiệu lớn mang tầm quốc gia và toàn cầu như: tài chính, quảng bá xúc tiến, kết nối xây dựng chuỗi giá trị…

Các doanh nghiệp chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: LAM GIANG

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Phó Chủ tịch HUBA, Chủ tịch Tập đoàn Vietravel - cho hay để xây dựng thương hiệu mang tầm toàn cầu, việc lựa chọn thương hiệu và slogan từ ngày đầu rất quan trọng vì chỉ ra định hướng, mục tiêu trong sự nghiệp kinh doanh. Bối cảnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn hiện nay đòi hỏi các DN cũng phải xanh hóa, số hóa và kết nối sâu rộng trong chuỗi giá trị của ngành và của nền kinh tế. Theo các chuyên gia, TP HCM có đủ cơ hội để xây dựng và thúc đẩy những thương hiệu quốc gia, hướng tới tầm quốc tế bởi đây là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Bà Võ Thị Liên Hương, Tổng Giám đốc Công ty CP Secoin, chia sẻ trong hành trình 35 năm hoạt động và phát triển, đến nay sản phẩm của công ty đã xuất khẩu đi 60 nước trên thế giới. Điểm nổi bật của Secoin là các sản phẩm gạch của công ty là "sản phẩm của Việt Nam", chứ không chỉ "Made in Vietnam". "Để làm được điều này, sản phẩm của DN đòi hỏi phải có chất lượng, tính độc đáo, tính đích thực và sự sẵn lòng (lựa chọn thị trường quốc tế độc quyền để từng bước xây dựng thương hiệu - Made by Seoin in Vietnam" - bà Hương chia sẻ.