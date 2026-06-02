Bạn đọc

Xây dựng và phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới (*): Cán bộ "4 dám" gỡ việc cho dân

TS PHẠM ĐÀO THỊNH

TP HCM cần đội ngũ cán bộ dám dấn thân, gạt bỏ tâm lý e dè để tháo gỡ mọi điểm nghẽn

Để hiện thực hóa khát vọng vươn tầm của Nghị quyết 09, TP HCM buộc phải bứt phá khỏi rào cản thể chế. Nhưng cơ chế không tự thay đổi. Đòi hỏi bức thiết lúc này là phải có một đội ngũ cán bộ mang tinh thần "4 dám" (dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám sáng tạo), để kiến tạo sự phát triển, kiên quyết gỡ bỏ những quy định lạc hậu đang trói buộc thực tiễn sinh động.

Bỏ tư duy chờ đợi

Sự vận động với tốc độ chóng mặt, liên tục thay đổi của TP HCM trong bối cảnh hội nhập sâu rộng đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức phải dứt khoát từ bỏ lối mòn tư duy. Nếu trước đây, tư duy thụ động, quen chờ đợi cấp trên ban hành chỉ thị cụ thể rồi mới tiến hành thực hiện là khá phổ biến, thì nay bối cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Khi cuộc sống nảy sinh những vấn đề mới mẻ chưa từng có tiền lệ, chính người cán bộ sâu sát cơ sở phải là người nhạy bén nhận thức và chủ động đề xuất hướng giải quyết. Họ phải hành động quyết liệt dựa trên phương châm nền tảng: "TP HCM vì cả nước, cả nước vì TP HCM". Mọi quyết sách đột phá đều phải hướng tới lợi ích kép: bảo đảm thành phố đi đầu, tạo điều kiện cho cả nước đúc rút kinh nghiệm và noi theo.

Để tháo gỡ triệt để những "điểm nghẽn", cán bộ trước hết phải dám nghĩ. Đó không phải là ý tưởng xa rời thực tế, mà là khả năng tư duy vượt khung, đột phá để tìm ra giải pháp tối ưu cho những vấn đề mới. Đó là khả năng đi thẳng vào những "điểm mù", những giới hạn của cơ chế hiện tại để đề xuất hướng tháo gỡ. Một siêu đô thị chắc chắn luôn tồn tại nhiều nút thắt chồng chéo về hạ tầng, quy hoạch, thủ tục; nếu cán bộ mang tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, những điểm nghẽn ấy sẽ không bao giờ được xóa bỏ, dẫn đến một bức tranh trì trệ, kìm hãm nghiêm trọng đà tăng trưởng.

TP HCM cần cán bộ dám dấn thân tháo gỡ điểm nghẽn, đưa siêu đô thị bứt phá. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nghị quyết 09 mở ra một hành lang chính trị, pháp lý vững chắc để bảo vệ cán bộ dám làm. Dám làm là việc dấn thân sâu vào thực tiễn, quyết liệt hành động tháo gỡ điểm nghẽn vì lợi ích thiết thực của nhân dân. Hành động dám làm phải xuất phát từ một động cơ trong sáng, tuyệt đối không vụ lợi cá nhân, không mưu cầu lợi ích nhóm, không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng hay gây tổn hại cho các địa phương khác. Pháp luật luôn đồng hành và bảo vệ những người dám xả thân vì cái chung. Nếu các quyết sách đột phá chưa có tiền lệ dẫn đến rủi ro không hoàn thành mục tiêu, cán bộ sẽ được xem xét loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, kỷ luật. Đây là điểm tựa vững chắc để đội ngũ cán bộ vững tin cống hiến.

Sáng tạo để đột phá

Song hành cùng tinh thần trên, cán bộ TP HCM phải phát huy cao độ việc dám sáng tạo trên 4 phương diện chiến lược. Thứ nhất, là sáng tạo thể chế, mạnh dạn đi đầu triển khai thí điểm các cơ chế, chính sách mới, xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ công vượt trội. Đồng thời, chủ động ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đặc thù nhằm kịp thời điều chỉnh những vấn đề nóng bỏng phát sinh khi cơ quan Trung ương chưa có quy định. Thứ hai, là sáng tạo về mô hình phát triển, kiên quyết chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng phụ thuộc vào tài nguyên sang nền kinh tế tri thức, kinh tế số, hướng đến mục tiêu đưa quy mô kinh tế số đạt mức 40% GRDP vào năm 2030.

Thứ ba, cần sáng tạo mạnh mẽ trong quản trị và tổ chức không gian đô thị. Thay vì bám sát quy hoạch theo địa giới hành chính chật hẹp, thành phố cần phát triển theo mô hình đa cực gắn kết chặt chẽ với các tuyến giao thông công cộng sức chở lớn (TOD), xây dựng không gian sống hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Thứ tư, sáng tạo trong huy động nguồn lực thông qua việc chuyên môn hóa quy trình thủ tục, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút vốn từ khu vực tư nhân, đồng thời có chính sách vượt trội để trọng dụng nhân tài làm động lực cho sự đổi mới.

Tuy nhiên, dám chịu trách nhiệm mới thực sự là bản lĩnh cốt lõi quyết định sự thành bại của Nghị quyết 09. Cán bộ dám chịu trách nhiệm là những người gánh vác sứ mệnh vì lợi ích chung, không quản ngại khó khăn và tuyệt đối không mưu cầu tư lợi. Đối mặt với những mục tiêu khổng lồ, mỗi cán bộ phải dũng cảm chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả nhiệm vụ được giao phó. Họ phải cam kết quản trị công khai, minh bạch tuyệt đối trước Đảng, chính quyền và nhân dân. Họ có đủ dũng khí chịu trách nhiệm về những chính sách đổi mới do mình khởi xướng và tự hào về nguồn thu nhập chính đáng tương xứng với trí tuệ cống hiến.

Khơi dậy, nuôi dưỡng và thực hiện triệt để tinh thần "4 dám" chắc chắn sẽ tạo ra động lực bứt phá mạnh mẽ cho TP HCM. Thời gian tới, hệ thống chính trị thành phố cần tiếp tục cụ thể hóa các cơ chế bảo vệ cán bộ. Chỉ khi có hành lang pháp lý vững chắc và môi trường khuyến khích sự đổi mới, đội ngũ công bộc mới thực sự yên tâm dấn thân để đưa TP HCM vươn tầm trong kỷ nguyên mới theo đúng kỳ vọng vĩ đại của Nghị quyết 09. 

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 27-5

