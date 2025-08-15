HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xây dựng văn hóa PCCC, cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai

Anh Vũ

Ngày 14-8, Bộ Công an đã tổ chức Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC, cứu nạn cứu hộ (CNCH) và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025 tại TP HCM

Trong khuôn khổ triển lãm, Diễn đàn Đối thoại với doanh nghiệp về PCCC-CNCH và an ninh, an toàn, chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã diễn ra. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp đã đối thoại, đề xuất giải pháp về công tác PCCC, CNCH và an ninh, an toàn; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực này.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng cho rằng công tác PCCC-CNCH thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng; song cũng cần nhìn nhận, phân tích nguyên nhân tồn tại để làm tốt hơn nữa. Thủ tướng nhấn mạnh phải xây dựng được văn hóa PCCC-CNCH, phòng chống thiên tai; nâng cao kỹ năng CNCH trong toàn dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những hậu quả thiên tai, cháy nổ có thể gây ra; khắc phục, tuyệt đối không để chết người hay hậu quả nghiêm trọng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng đề án ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và nâng cao hiệu quả công tác CNCH. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC-CNCH theo phương châm, nguyên tắc "tiền kiểm bảo đảm, hậu kiểm thường xuyên".

"Mục tiêu là bảo đảm an toàn, an dân và an ninh, nâng cao tính chuyên nghiệp PCCC" - Thủ tướng nêu rõ. Theo Thủ tướng, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn và nâng cao hiệu quả theo phương châm "phòng vẫn là cơ bản chiến lược lâu dài và là quyết định, chống là quan trọng và thường xuyên".

Trong khuôn khổ triển lãm, tọa đàm "Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực PCCC-CNCH" với sự tham gia của đại diện một số tổ chức quốc tế cũng được tổ chức. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn tổ chức các buổi tọa đàm về công nghệ mới trong bảo đảm an ninh, an toàn và phòng vệ dân sự.

Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC-CNCH, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025 diễn ra từ ngày 14 đến 16-8. Triển lãm có sự tham gia của 480 thương hiệu từ các doanh nghiệp hàng đầu về kỹ thuật, phương tiện PCCC-CNCH, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ trong nước và quốc tế. 

