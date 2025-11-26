HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xây kè đá lấn suối, đe dọa gây sạt lở

Bài và ảnh: Hải Định

Công trình kè đá đang được xây dựng cạnh Cầu Trắng ở thôn Đông Sơn, xã Bà Nà, TP Đà Nẵng khiến người dân xung quanh lo ngại

Vì gây ra nguy cơ sạt lở, uy hiếp an toàn cây cầu và diện tích đất canh tác trong khu vực.

Diện tích bờ kè lấn suối gần Cầu Trắng khoảng 500 m², đến ngày 25-11 đã hoàn thành việc rọ đá phần kè. Bờ kè cao hơn 3 m, dài hàng chục mét. Nhiều đoạn kè đá lấn ra sát bờ suối, nơi nước chảy xiết. Ở bờ đối diện, nước chảy xiết tạo nên những đoạn xói lở hàm ếch, chực chờ đổ sập. Phía thượng nguồn, nhiều đoạn bờ đã sạt lở, đất đá bị cuốn trôi theo dòng nước.

Ông Nguyễn Nam - ngụ tổ 2, thôn Đông Sơn - cho biết cách đây khoảng 5 ngày, đơn vị thi công đã đến san lấp, xây dựng kè đá tại khu vực này. Người dân địa phương lo ngại việc thi công ngăn dòng, lấn suối sẽ gây nguy hiểm cho Cầu Trằng, ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác.

"Chúng tôi đã yêu cầu tạm dừng nhưng họ vẫn thi công đến hơn 19 giờ. Với tình hình thiên tai cực đoan hiện nay, hàng trăm người dân địa phương lo ngại dòng nước chuyển hướng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản" - ông Nam bày tỏ.

Xây kè đá lấn suối, đe dọa gây sạt lở - Ảnh 1.

Nhiều người lo ngại việc xây dựng kè đá khiến suối đổi dòng gây sạt lở, ảnh hưởng tính mạng và tài sản người dân trong khu vực

Nhà ở đối diện công trình, ông Nguyễn Văn Đoàn khẳng định việc làm kè là một trong những nguyên nhân khiến bờ đối diện sạt lở, nhiều diện tích hoa màu bị cuốn trôi. "Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị chính quyền sớm vào cuộc, bảo đảm an toàn cho người dân" - ông cho biết.

Theo ông Đặng Văn Nhân, trưởng thôn Đông Sơn, trong ngày 20-11, thôn đã báo cáo chính quyền xã Bà Nà. Chiều cùng ngày, nhân viên đô thị đã đến làm việc, lập biên bản ban đầu với đơn vị thi công bờ kè.

Ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bà Nà, cho biết bước đầu xác minh cho thấy khu vực thi công là đất trồng cây lâu năm. Phạm vi xây dựng bờ kè nằm trong ranh giới sổ đỏ. Khu vực này từng xảy ra sạt lở, có thể chủ đất muốn bảo vệ tài sản nên đã cho xây dựng phần kè đá, dẫn đến phản ứng từ người dân địa phương.

Ngay sau khi nắm thông tin, UBND xã Bà Nà đã tạm đình chỉ hoạt động thi công và sẽ mời các bên liên quan đến làm rõ. Ông Lê Minh Tuấn cho rằng lo lắng của người dân là có cơ sở, bởi phần kè đá được xây với cốt nền cao hơn bờ đối diện, nguy cơ sạt lở và thay đổi dòng nước là hiện hữu.

"UBND xã sẽ xem xét kỹ lưỡng việc thi công bờ kè, sau khi có kết quả sẽ thông tin đến người dân và cơ quan báo chí" - Chủ tịch UBND xã Bà Nà nhấn mạnh.

