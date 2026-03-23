HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Xây ký túc xá, lộ ra 3 ngôi mộ cổ chứa “vật thể lạ”

Anh Thư

(NLĐO) - Cuộc khảo sát trước khi xây dựng một khu túc xá sinh viên mới ở TP Rome - Ý đã hé lộ 3 ngôi mộ cổ có niên đại lên tới 1.800 năm.

Theo Live Science, các nhà khảo cổ Ý đã phát hiện ra 3 bộ xương được chôn cất với một chiếc đinh sắt trên ngực bên trong 3 ngôi mộ cổ có niên đại lên tới 1.800 năm ở miền Nam TP Rome - Ý.

Đây là cuộc khai quật mang tính chất phòng ngừa do Bộ Văn hóa Ý chỉ đạo, trước khi khởi công xây dựng khu ký túc xá sinh viên mới trên đường Via Ostiense, gần Vương cung thánh đường San Paolo Fuori le Mura ở Rome.

Xây ký túc xá, lộ ra 3 ngôi mộ cổ chứa “vật thể lạ” - Ảnh 1.

Một khu vực mới của nghĩa trang Ostiense cổ đại đã được khai quật, bao gồm 3 ngôi mộ chứa "vật thể lạ" - Ảnh: BỘ VĂN HÓA Ý

Khu vực mà 3 ngôi mộ cổ được phát hiện là một phần chưa từng được biết đến của nghĩa trang Ostiense cổ đại, vốn đã được khai quật từ năm 1919.

Theo nhà khảo cổ Diletta Menghinello từ Cục Giám sát đặc biệt của Bộ Văn hóa Ý tại Rome, những chiếc đinh được đặt bên trong 3 ngôi mộ nói trên là một tập tục được ghi chép rõ ràng trong thời kỳ La Mã và các giai đoạn sau này.

Chiếc đinh được cho là giúp bảo vệ cả người sống lẫn người chết: Người xưa tin rằng nếu đặt nó trên ngực, người chết không thể sống lại thành ma cà rồng, hay một thực thể tâm linh đáng sợ nào khác.

Ngoài 3 ngôi mộ chứa "vật thể lạ", các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều ngôi mộ khác cùng thời và thuộc về những thời kỳ sau, nhiều cái được bảo tồn đặc biệt tốt, theo Heritage Daily.

Họ cũng đã khai quật một cụm gồm 5 công trình kiến trúc tang lễ thời đế chế La Mã, nằm cách mặt đất khoảng 1 mét. Các công trình này, được bố trí dọc theo trục Đông Bắc - Tây Nam, có mặt bằng hình tứ giác và trần hình vòm.

Phía trước chúng là 2 công trình tang lễ khác nhỏ hơn và một công trình tương đương được xây dựng vuông góc.

Gần đó, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra một hội trường hình bán nguyệt, cùng với một căn phòng lớn khác được xây bằng gạch với dấu vết của sàn khảm.

Công dụng ban đầu của chúng vẫn chưa được biết và sẽ được nghiên cứu thêm khi các cuộc khai quật tiếp tục.

Các phát hiện cho thấy quy mô đáng ngạc nhiên của khu nghĩa trang cổ này. Cách bố trí cho thấy vào thời Hậu Cổ đại, một khu nghĩa địa đơn giản hơn đã phát triển phía sau các lăng mộ hoàng gia đồ sộ thời kỳ trước.

Khu nghĩa địa sau này chứa các huyệt mộ khiêm tốn, được xếp chồng sát nhau và ngăn cách với các công trình trước đó bởi một bức tường dài bằng đá núi lửa.

Tin liên quan

15 mặt trăng mới cùng lộ diện

La Mã ngôi mộ mộ cổ ma cà rồng Rome
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo