Xây nhà ở xã hội 7 tầng, trang bị nội thất cho gần 2.000 người

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Xây nhà ở xã hội 7 tầng, trang bị nội thất cho gần 2.000 người

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Nhà ở xã hội Công đoàn tại Vĩnh Long khi hoàn thành được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động thu nhập thấp.

Ngày 30-9, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khởi công Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn với tổng vốn đầu tư hơn 554 tỉ đồng, nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân và người lao động có thu nhập thấp.

Vĩnh Long xây nhà ở xã hội 7 tầng, trang bị nội thất cho gần 2.000 công nhân - Ảnh 1.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 3,2 ha, gồm 4 block nhà 7 tầng và 2 khối nhà để xe. Điểm đặc biệt là mỗi căn hộ được trang bị đầy đủ nội thất cơ bản như giường, tủ quần áo và tủ bếp, tạo điều kiện cho công nhân có thể ở ngay khi nhận nhà.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết toàn bộ nguồn vốn đầu tư đến từ ngân sách Công đoàn, tuân thủ đầy đủ Luật Nhà ở 2023 và các thủ tục pháp lý.

Khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ gần 2.000 công nhân, đồng thời là công cụ quan trọng để thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ.

Vĩnh Long xây nhà ở xã hội 7 tầng, trang bị nội thất cho gần 2.000 công nhân - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, khẳng định dự án mang ý nghĩa thiết thực trong việc ổn định lực lượng lao động.

Vĩnh Long xây nhà ở xã hội 7 tầng, trang bị nội thất cho gần 2.000 công nhân - Ảnh 3.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, khẳng định dự án mang ý nghĩa thiết thực trong việc ổn định lực lượng lao động và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công trình được triển khai trong khí thế thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thể hiện quyết tâm đưa phát triển nhà ở xã hội trở thành nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Tin liên quan

Hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn tại tỉnh Vĩnh Long

Hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn tại tỉnh Vĩnh Long

Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM và Công đoàn Viên chức thành phố vừa tổ chức lễ bàn giao công trình đường bê-tông thuộc ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Hỗ trợ hơn 1,3 tỉ đồng cho công nhân bị giảm việc, mất việc

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định chi hỗ trợ hơn 1,3 tỉ đồng cho 606 đoàn viên Công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

CEP hỗ trợ 469 triệu đồng cho khách hàng khó khăn tại Vĩnh Long

(NLĐO) - Tại Vĩnh Long, CEP có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như: tặng Mái nhà CEP, học bổng CEP, sổ tiết kiệm, nhu yếu phẩm, bảo hiểm y tế… cho 147 khách hàng và con em họ gặp khó khăn do dịch Covid-19 với số tiền 382 triệu đồng

Vĩnh Long nhà ở xã hội công nhân Tổng LĐLĐ Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo