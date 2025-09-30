Xây nhà ở xã hội 7 tầng, trang bị nội thất cho gần 2.000 người

Ngày 30-9, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khởi công Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn với tổng vốn đầu tư hơn 554 tỉ đồng, nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân và người lao động có thu nhập thấp.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 3,2 ha, gồm 4 block nhà 7 tầng và 2 khối nhà để xe. Điểm đặc biệt là mỗi căn hộ được trang bị đầy đủ nội thất cơ bản như giường, tủ quần áo và tủ bếp, tạo điều kiện cho công nhân có thể ở ngay khi nhận nhà.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết toàn bộ nguồn vốn đầu tư đến từ ngân sách Công đoàn, tuân thủ đầy đủ Luật Nhà ở 2023 và các thủ tục pháp lý.

Khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ gần 2.000 công nhân, đồng thời là công cụ quan trọng để thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, khẳng định dự án mang ý nghĩa thiết thực trong việc ổn định lực lượng lao động.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, khẳng định dự án mang ý nghĩa thiết thực trong việc ổn định lực lượng lao động và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công trình được triển khai trong khí thế thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thể hiện quyết tâm đưa phát triển nhà ở xã hội trở thành nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.