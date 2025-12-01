Xây, sửa nhà để người dân vùng lũ kịp đón Tết

Những ngày cuối tháng 11-2025, nắng đã trở lại trên khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Con đường từng chìm trong bùn đất nay dần khô thoáng, từng mái nhà mới đang được dựng lên sau khi bão tan, lũ rút.

Khởi công xây hàng chục căn nhà

Chỉ trong một thời gian ngắn, thiên tai đã cuốn trôi mái ấm, tài sản, ruộng vườn của hàng trăm hộ dân ở Quy Nhơn Đông. Và cũng ngay trong những ngày khó khăn nhất, lực lượng của Bộ Công an có mặt đầu tiên để cứu dân khỏi vùng nguy hiểm, bám địa bàn suốt nhiều ngày để hỗ trợ, ổn định đời sống và khẩn trương dựng lại nhà cửa.

Ông Lê Thạnh Ngọc, một hộ dân ở khu phố Hải Bắc, kể ngôi nhà của gia đình ông bị lũ cuốn sập chỉ trong vài phút. "Nhà cửa mất sạch, chúng tôi chỉ kịp ôm theo giấy tờ đi tránh lũ. Nhưng ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt, dựng tạm chỗ ở và rồi bắt tay xây lại nhà mới. Nhờ vậy mà gia đình tôi có chỗ ở ổn định, không phải sống dưới mái tôn ướt lạnh giữa mùa mưa" - ông Ngọc nói.

Bộ Công an tổ chức lễ khởi công xây nhà mới cho các hộ dân bị sập nhà do bão, lũ. Ảnh: ĐỨC ANH

Trước tình trạng hàng trăm căn nhà bị hư hại hoặc sập đổ, Bộ Công an đã phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai khởi công xây dựng hàng chục căn nhà mới, cam kết hoàn thành trước ngày 20-12. Cùng thời điểm, Bộ Công an trao 1 tỉ đồng hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng, tặng quà cho lực lượng cứu hộ - cứu nạn và cung cấp 50 tấn gạo, nhiều nhu yếu phẩm nhằm giúp bà con vượt qua khó khăn sau thiên tai.

"Khi người dân trở lại cuộc sống bình thường, chỉ còn tiếng cười trong mỗi gia đình thì lực lượng công an mới rút quân" - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, khẳng định.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, nói: "Chúng tôi xin phép đi đầu, làm ngay, làm gấp để không hộ dân nào bị đói, rét hay phải "màn trời chiếu đất". Thiên tai rút tới đâu, nhà phải dựng xong tới đó".

Bên cạnh việc xây dựng lại nhà cửa, lực lượng công an đã vận chuyển 900 tấn hàng cứu trợ, đưa thiết bị y tế, thuốc men, sách giáo khoa, bàn ghế và đồ dùng học tập đến nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng. Nhờ đó, nhiều trường học, trạm y tế nhanh chóng khôi phục hoạt động.

Trước đó, chiều 26-11, tại xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã tổ chức khởi công xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập do cơn bão số 13 và cơn lũ lịch sử vừa qua. Theo đó, Bộ Công an hỗ trợ mỗi nhà 50 triệu đồng. "Lực lượng Công an sẽ đóng góp bằng những ngày công của cán bộ, chiến sĩ. Tinh thần là ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, xây dựng 3 ca, 4 kíp" - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nói.

Sớm ổn định cuộc sống cho dân

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã làm 115 nhà bị sập, 922 nhà hư hỏng.

Nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ triển khai "Chiến dịch Quang Trung" phấn đấu xây dựng lại nhà ở cho người dân bị cuốn trôi, đổ sập hoàn toàn trước ngày 31-1-2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà sập hoàn toàn; 30 triệu đồng/nhà ngập, hư hỏng nặng.

Trước đó, từ ngày 29-11, hơn 80 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân đóng tại Khánh Hòa đã có mặt tham gia cùng người dân vùng lũ dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa; đồng thời tổ chức xây dựng, gia cố lại những ngôi nhà bị hư hỏng cho người dân để sớm ổn định cuộc sống.

Sau một đêm chạy lũ trở về, ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng) thẫn thờ khi căn nhà đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đã chi trên 600 tỉ đồng để hỗ trợ học sinh mua sách vở, đồ dùng học tập, đồng phục; tập trung sửa chữa các trường học, bảo đảm việc dạy học 100% vào ngày 1-12. Tỉnh cũng tính toán có thể hỗ trợ khoảng 5 triệu đồng/hộ đối với các nhà dân bị ngập lụt sâu, vật dụng trong gia đình bị hư hỏng hoàn toàn.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết tổng nguồn lực mà tỉnh Gia Lai sử dụng để hỗ trợ người dân và khắc phục thiệt hại đến thời điểm hiện tại lên tới 1.191 tỉ đồng, bao gồm ngân sách Trung ương, ngân sách dự phòng tỉnh, Quỹ Phòng chống thiên tai và Quỹ Dự trữ tài chính.

Tỉnh đã phân bổ 3.000 tấn gạo dự trữ quốc gia, hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng trong 3 tháng cho các hộ thiệt hại nặng; hỗ trợ từ 2 - 60 triệu đồng tùy mức độ hư hại nhà cửa; bố trí nơi ở tạm theo hình thức xen ghép hoặc sử dụng doanh trại quân đội để bảo đảm mọi người dân đều có chỗ ở an toàn.

Đắk Lắk xây dựng mới 684 căn nhà

Sáng 30-11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp thường kỳ chỉ đạo khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, trận lũ lịch sử vừa qua khiến tỉnh này thiệt hại khoảng 7.120 tỉ đồng. Trong đó có 684 nhà sập hoàn toàn, cần xây dựng mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai việc xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân bị thiệt hại do bão, lũ. Việc xây dựng phải được hoàn thành trước ngày 15-1-2026, còn nhà sửa chữa phải hoàn thành trước ngày 15-12. Trong quá trình xây dựng, sửa chữa tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng giao Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định; đồng thời hướng dẫn thực hiện các nguồn huy động khác để xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho dân.

Ông Tuấn yêu cầu các xã, phường không bị thiệt hại về nhà ở do lũ lụt trên địa bàn tỉnh khẩn trương thành lập ít nhất 1 đội thợ xây dựng để hỗ trợ các xã, phường bị thiệt hại về nhà ở.

Việc khởi công xây dựng mới và sửa chữa nhà cho người dân bị thiệt hại nặng trong bão lũ sẽ được tổ chức vào sáng nay (1-12) tại UBND xã Tuy An Bắc.

Lâm Đồng: Hỗ trợ 120 triệu đồng/hộ có nhà sập

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh bị thiệt hại ước tính hơn 1.200 tỉ đồng. Đối với việc khắc phục, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại, tỉnh Lâm Đồng sẽ hỗ trợ 120 triệu đồng/hộ có nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn phải xây mới (76 căn). Địa phương dự kiến hoàn thành sửa chữa, xây dựng mới nhà cho dân trước ngày 31-1-2026.

Những hộ dân có nhà bị hư hỏng phải sửa chữa (749 căn) sẽ được tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ từ 20 - 40 triệu đồng/căn, tùy mức độ thiệt hại. Địa phương đã huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung phong sửa chữa nhà cho dân, bảo đảm ổn định đời sống trước ngày 30-12-2025.

Đề xuất di dời khẩn cấp hơn 2.200 hộ dân Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh về phương án di dời khẩn cấp dân cư tại các vùng có nguy cơ cao về thiên tai trên địa bàn. Toàn tỉnh có 16 khu vực được đề xuất di dời, gồm 13 dự án tập trung và 3 phương án xen ghép, với tổng cộng 2.223 hộ. Tại khu vực phía Đông tỉnh (Bình Định cũ), 9 khu vực với 1.269 hộ cần tái định cư, trong đó 907 hộ phải dời nhà, tổng kinh phí dự kiến 960 tỉ đồng. Khu vực này tập trung tại các xã, phường ven biển như Cát Tiến, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, An Hòa, Đề Gi, Quy Nhơn Đông, thường xuyên bị ảnh hưởng bão, lũ. Phía Tây tỉnh (Gia Lai cũ) có 7 khu vực, với 954 hộ cần di dời tới nơi ở mới, tổng kinh phí dự kiến 880 tỉ đồng. Đây là các khu vực trũng thấp, thuộc hạ lưu sông Ba.



