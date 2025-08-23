Xe bán tải do người phụ nữ mang thai điều khiển tông hàng loạt cọc tiêu rồi lao xuống sông

Theo thông tin ban đầu, vụ tại nạn xảy ra vào khoảng gần 11 giờ ngày 23-8, trên Quốc lộ 48E, đoạn qua địa bàn xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường vụ xe bán tải lao xuống sông. Ảnh: N. Lộc

Vào thời gian trên, một người phụ nữ mang thai điều khiển xe bán tải bất ngờ tông gãy nhiều cọc tiêu bên đường rồi lao xuống sông, lật ngửa.

Phát hiện sự việc, người dân đã tiếp cận xe ô tô, cạy cửa đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Tại hiện trường, xe ô tô bị hư hỏng phần đầu, nằm lật ngửa nằm ở mép sông.

Sau khi được giải cứu ra khỏi xe ô tô, người phụ nữ không bị thương, sức khỏe ổn định.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.