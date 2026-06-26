Xe buýt Anh bốc cháy giữa ngày nóng kỷ lục

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Xe buýt Anh bốc cháy giữa ngày nóng kỷ lục

Huệ Bình

(NLĐO) - Một chiếc xe buýt điện hai tầng tại thủ đô London bất ngờ bốc cháy dữ dội vào đúng ngày tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận tại Anh.

Khoảng 25 lính cứu hỏa cùng 4 xe chữa cháy được điều động khẩn cấp đến trạm xe buýt trên đường Great Western, thuộc khu Westbourne Park ở phía Tây London vào lúc 18 giờ 23 phút ngày 24-6 (giờ địa phương).

Tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn một chiếc xe buýt tuyến số 23 cùng hai trạm sạc xe điện.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lực lượng an ninh phải liên tục yêu cầu người dân lùi lại phía sau trong lúc các đội cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy.

Một khu vực lớn của nhà xe chìm trong biển lửa, nằm cách đường ray xe lửa chỉ một khoảng ngắn. Khói đen bốc lên dữ dội từ trạm xe buýt và có thể được nhìn thấy từ cách đó hàng km, bao gồm cả từ sân cricket Lord’s - nơi đội tuyển nữ Anh đang đối đầu với West Indies tại giải T20 World Cup.

Xe buýt điện Anh bốc cháy giữa ngày nóng kỷ lục - Ảnh 1.

Người qua đường chứng kiến chiếc xe buýt điện số 23 của London - Anh bốc cháy ngùn ngụt vào tối 24-6. Ảnh: X

Sở Cứu hỏa London cho biết các đội cứu hỏa từ trạm North Kensington và Paddington nhanh chóng kiểm soát được tình hình vào lúc 19 giờ 11 phút, tức chưa đầy một tiếng sau đó.

May mắn không có báo cáo nào về thương vong.

Đội điều tra hỏa hoạn của Sở Cứu hỏa London đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục túc trực tại hiện trường đến đêm.

Theo tờ Daily Mail, tuyến xe buýt số 23 gặp nạn là tuyến chạy giữa Aldwych và Westbourne Park, có đi qua các địa điểm nổi tiếng như quảng trường Trafalgar, giao lộ Piccadilly Circus.

Vụ hỏa hoạn xảy ra đúng vào thời điểm người dân Anh đang phải chật vật chống chọi với tình trạng thời tiết cực kỳ oi bức và ẩm ướt do hiện tượng "vòm nhiệt" bao trùm khắp Tây Âu.

Xe buýt điện Anh bốc cháy giữa ngày nóng kỷ lục - Ảnh 2.

Ngọn lửa cũng lan sang khu vực gần đường ray xe lửa. Theo Sở Cứu hỏa London, chiếc xe buýt hai tầng cùng hai trạm sạc xe điện đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: X

Nhiệt độ đạt mức kỷ lục 36,1°C tại Gosport (hạt Hampshire), vượt qua mức đỉnh 35,6°C vào tháng 6-1976. Các khu vực khác như Surrey, West Sussex, London, Dorset và Suffolk cũng ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng 35°C.

Trước tình hình nắng nóng gay gắt, Cơ quan Khí tượng Anh buộc phải ban hành cảnh báo đỏ cực kỳ hiếm hoi. Đây mới là lần thứ hai cơ quan này kích hoạt mức báo động nghiêm trọng nhất về nhiệt độ, sau lần đầu vào tháng 7-2022 khi nước Anh chạm mốc lịch sử 40,3°C.

Các nhà dự báo thời tiết nhận định không loại trừ khả năng nước Anh có thể áp sát mức nhiệt kỷ lục kể trên ngay trong ngày 25-6 (giờ địa phương).

Cảnh báo đỏ đã gây ra sự gián đoạn lớn trên diện rộng. Hàng ngàn trường học phải đóng cửa hôm 24-6, các chuyến tàu bị hủy và người dân được khuyến cáo không nên di chuyển nếu không thật sự cần thiết.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Bridget Phillipson vẫn khuyến khích phụ huynh đưa con đến trường nếu trường mở cửa, đồng thời cho biết các giáo viên đang nới lỏng quy định đồng phục, giữ mát lớp học và hạn chế hoạt động thể chất mạnh.

Bên cạnh cảnh báo đỏ về nắng nóng ở phía Nam và miền Trung, Cơ quan Khí tượng Anh cũng phát đi cảnh báo vàng về giông bão tại vùng Tây Nam vào tối 25-6.

Tin liên quan

Châu Âu khẩn cấp đối phó nắng nóng cực đoan

Châu Âu khẩn cấp đối phó nắng nóng cực đoan

Người dân châu Âu đang trải qua một đợt nắng nóng với nhiệt độ có thể vượt mức 44 độ C trong tuần này, đe dọa tính mạng người cao tuổi và người có bệnh nền.

Nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ nơi nào lên tới 42,2 độ C?

(NLĐO)- Nắng nóng từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

VIDEO: 5 học sinh trở thành “người hùng” khi nhanh trí cứu tài xế xe buýt ngất xỉu

(NLĐO) - Khi tài xế xe buýt bất ngờ ngất xỉu, 5 học sinh trung học ở Mississippi - Mỹ đã nhanh trí hỗ trợ kịp thời, được cả cộng đồng ca ngợi.

nắng nóng xe buýt xe buýt điện Bốc cháy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo