Xe cấp cứu cháy ở quận 10, Sở Y tế TP HCM nói gì?

Chiều 6-3, Sở Y tế TP HCM cho biết Thanh tra Sở Y tế đã làm rõ thông tin phản ánh xe cấp cứu mang biển số 51B - 602.29 bốc cháy trong khi đang đậu trong bãi giữ xe tại địa chỉ 700 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 , TP HCM.



Hình ảnh chiếc xe cứu thương mang biển hiệu 51B – 602.29 sau khi bốc cháy trong bãi xe tại địa chỉ 700 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 , TP HCM (ngày 5-3-2024)

Theo đó, chủ của chiếc xe là ông L.T.T (69 tuổi, ngụ Phú Yên). Sau vụ cháy, ông T. bị bỏng đã được sơ cứu và có buổi làm việc với Thanh tra Sở Y tế.

Ông T. cho biết 6 tháng trước, ông mua chiếc xe này từ ông N.V.H và bà D.T.T.T nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Xe thường xuyên đậu tại nhà ông T. ở tỉnh Phú Yên để vận chuyển người bệnh. Thỉnh thoảng, có người bệnh xuất viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy liên hệ thì ông sẽ đưa xe từ tỉnh Phú Yên vào TP HCM để đón về nhà.

Hình ảnh chiếc xe vận chuyển người bệnh theo yêu cầu mang biển số 51B - 60229 (lúc chưa bốc cháy) do chủ xe kiêm tài xế chuyên vận chuyển người bệnh tuyến Phú Yên – TP HCM và ngược lại cung cấp

Khoảng 12 giờ, hôm qua (5-3), khi đang vặn van kiểm tra bình oxy đặt trong xe cứu thương thì đột ngột phát ra tiếng nổ và bốc cháy từ bên trong xe.

Sở Y tế cho biết ông T. đã cung cấp hình ảnh, các giấy tờ liên quan đến xe gồm: Hợp đồng ủy quyền của chủ xe cũ; giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô Toyota biển số 51B-602.29 do ông N.V.H làm chủ; giấy chứng nhận kiểm định và giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM cấp cho Công ty TNHH 115 Xuyên Á ngày 27-12-2023. Tuy nhiên, ông T. xác nhận xe chưa được cấp phép hoạt động vận chuyển cấp cứu, vận chuyển người bệnh.

Liên quan đến Công ty TNHH 115 Xuyên Á, ngày 20-9-2022, Sở Y tế TP HCM đã cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 09165/HCM-GPHĐ với loại hình "Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh", địa điểm kinh doanh tại 170 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, TP HCM. Trong đó, Sở Y tế chỉ cấp phép hoạt động đối với 2 xe cứu thương biển số 51B - 225.51 và 51B - 511.48.

Hiện Thanh tra Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ những vi phạm trong việc vận chuyển cấp cứu, vận chuyển người bệnh trong trường hợp này.

"Ngành y tế TP HCM mong sớm có quy định riêng biệt 2 loại hình xe cấp cứu và xe vận chuyển người bệnh để đảm bảo an toàn cho người bệnh cũng như thuận lợi hơn trong công tác quản lý nhà nước đối với loại hình vận chuyển này" - Sở Y tế TP HCM nhấn mạnh.

Sở Y tế TP HCM thông tin thêm, trên thế giới, "Ambulance" có nguồn gốc từ Latinh là "Ambulare", được sử dụng đầu tiên cho những xe vận chuyển người bệnh cấp cứu từ năm 1487 tại Tây Ban Nha. Ngày nay, trên thế giới, thuật ngữ "Ambulance" được dùng cho những xe có hay không có vận chuyển người bệnh, tình trạng người bệnh có cấp cứu hay không cấp cứu. Nếu xe chỉ để vận chuyển người bệnh từ nhà đến cơ sở điều trị hoặc từ cơ sở điều trị này đến cơ sở điều trị khác mà không có can thiệp điều trị cấp cứu tại hiện trường trước đó và không cần tiếp tục hồi sức trên đường chuyển thì được gọi là xe cứu thương "Ambulance". Ngược lại, nếu xe dùng để đến hiện trường ở ngoài bệnh viện để nhân viên y tế sơ cấp cứu và sau đó vận chuyển người bệnh về bệnh viện để tiếp tục điều trị, cần tiếp tục hồi sức trên xe thì được gọi là "Emergency Ambulance". Không chỉ phân biệt về chức năng của 2 thuật ngữ trên, tại một số nước còn quy định rõ 2 loại hình xe cứu thương. Điển hình, tại Úc, xe "Ambulance" thì không được trang bị hệ thống đèn ưu tiên gắn trên xe và không được trang bị còi hụ, nhân viên đi theo xe không nhất thiết là chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện được đào tạo chính quy. Xe "Emergency Ambulance" phải được trang bị hệ thống đèn ưu tiên và còi hụ; trên xe được trang bị đầy đủ các dụng cụ và phương tiện cấp cứu, nhân viên đi theo xe phải là chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện được đào tạo chính quy (như EMT tại Mỹ hoặc Paramedic tại Úc). Còn tại Hồng Kông (Trung Quốc), có 2 loại dịch vụ cung cấp xe cấp gồm dịch vụ xe cấp cứu khẩn cấp (Emergency Ambulance Service - EAS) và dịch vụ vận chuyển bằng xe cấp cứu không khẩn cấp (Non-Emergency Ambulance Transfer Service - NEATS), EAS được cung cấp cho những người đang trong tình trạng bệnh nặng cần can thiệp điều trị ngay lập tức trước khi nhập viện và chuyển đến bệnh viện để được chăm sóc y tế kịp thời. Trong khi NEATS là loại hình dịch vụ vận chuyển cho những bệnh nhân có yêu cầu để được vận chuyển đến cơ sở y tế hoặc từ cơ sở y tế về nhà.