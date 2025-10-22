HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xe cỡ nhỏ ngày càng khó bán, Kia Morning chỉ bán được hơn 200 chiếc sau 9 tháng

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Điển hình như mẫu Kia Morning một thời làm mưa làm gió và trở thành mẫu chiến lược của hãng thì nay có tháng chỉ bán 5 chiếc.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm, các mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ hạng A, có doanh số khá thấp. Cụ thể mẫu xe Kia Morning bán được tổng cộng 218 chiếc, Mitsubishi Attrage 1.313 chiếc, Toyota Wigo 1.657 chiếc, còn Hyundai i10 nhờ có đến 6 phiên bản với đa dạng mức giá từ 360 – 455 triệu đồng nên có doanh số tốt hơn đạt 2.255 chiếc.

Doanh số xe cỡ nhỏ tại Việt Nam giảm mạnh , Kia Morning gặp khó khăn - Ảnh 1.

Kia Morning rớt doanh số thê thảm

Ông Trần Thanh Tuấn, quản lý showroom ô tô khu vực phường Tân Bình, TP HCM, cho biết sở dĩ mẫu xe Morning bán chậm là do bản thường vẫn giữ thiết kế cũ tuy có giá thấp 349 triệu đồng nhưng không đáp ứng nhu cầu người mua. Trong khi bản mới tuy có thiết kế thời trang và thể thao hơn nhưng lại có mức giá cao lên đến 439 triệu đồng. Với tầm giá này, khách có thể thêm ít tiền có thể "tậu" được cả xe đa dụng 7 chỗ.

Tương tự, mẫu xe Attrage, theo ông Tuấn, tuy có kích thước tốt hơn Kia Morning nhưng hãng xe này vẫn giữ thiết kế cũ cả chục năm trước. Do đó, dù bản tiêu chuẩn có mức giá thấp 380 triệu đồng nhưng lại sử dụng hộp số sàn nên không được khách chọn mua còn bản cao có giá gần 500 triệu đồng tương đương với giá 7 chỗ đa dụng cỡ nhỏ nên cũng gặp khó.

Doanh số xe cỡ nhỏ tại Việt Nam giảm mạnh , Kia Morning gặp khó khăn - Ảnh 2.

Xe Brio tháo chạy khỏi thị trường

Trước đây, hãng Honda cũng có hai mẫu xe cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam nhưng đều thất bại. Cụ thể, mẫu xe Jazz có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2017, có giá bán từ 514 – 624 triệu đồng. Do có doanh số thấp nên đến năm 2019, hãng xe này đã ngưng bán mẫu xe Jazz.

Ngay sau khi ngưng bán xe Jazz, đến giữa năm 2019, Honda Việt Nam tiếp tục đưa về thị trường Việt Nam mẫu xe Brio nhỏ gọn khác, với giá bán 418 – 452 triệu đồng, tùy bản. Cho dù có mức giá thấp hơn khoảng 100 triệu đồng so với mẫu trước đó nhưng doanh số vẫn không được cải thiện. Sau dịch COVID-19, những chiếc Brio cuối cùng còn tồn ở đại lý cũng được hạ giá mạnh để dọn kho.

Tin liên quan

"Soi" nhược điểm của 2 chiếc xe cỡ nhỏ "hot" nhất thị trường Việt

"Soi" nhược điểm của 2 chiếc xe cỡ nhỏ "hot" nhất thị trường Việt

Toyota Vios và Kia Morning là 2 chiếc ô tô cỡ nhỏ bán chạy nhất thị trường Việt hiện nay. Vậy Toyota Vios và Kia Morning có thực sự hấp dẫn?

Nhật Bản: Mitsubishi sẽ thu hồi hơn 150.000 chiếc xe cỡ nhỏ

VinFast Fadil soán ngôi “vua doanh số”, thay đổi định nghĩa xe phân khúc A

Bảng xếp hạng các dòng xe bán chạy nhất thị trường tháng qua ghi nhận pha đổi ngôi ngoạn mục, khi lần đầu tiên VinFast Fadil vượt lên trở thành xe phân khúc A có lượng bán nhiều nhất. Nhiều ý kiến cho rằng, Fadil đã thành công khi khiến người mua đặt ưu tiên an toàn lên trên hết.

Hyundai Kia Toyota Honda xe ô tô i10 morning attrage wigo
