Xe container đỗ tại chợ bị lấy trộm thiết bị giám sát hành trình

Ngày 30-8, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm Vũ Ngọc Đô (SN 1994, trú tại xã Nam Đồng, tỉnh Ninh Bình); Tống Văn Tiến (SN 1993, trú tại Đoạn Xá 10, phường Đông Hải, TP Hải Phòng; Lô Quốc Tiến (SN 2004, trú tại 520 Lê Thánh Tông, phường Đông Hải , TP Hải Phòng) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Công an xã Thanh Hà bắt giữ Vũ Ngọc Đô, Tống Văn Tiến và Lô Quốc Tiến trộm cắp hộp đen xe container

Khoảng 3 giờ ngày 25-3, Công an xã Thanh Hà nhận được trình báo về việc đêm 24, rạng sáng 25-3, xe container BKS 51C-200xx, gắn rơ-moóc BKS 15R-156xx đỗ tại khu vực chợ Lại, thôn Lại Xá 1, xã Thanh Hà đã bị kẻ gian lấy trộm thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) của xe, trị giá khoảng 18 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Hà khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng tổ chức điều tra, làm rõ và bắt giữ ổ nhóm 3 đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp hộp đen xe container là Vũ Ngọc Đô, Tống Văn Tiến, Lô Quốc Tiến.

Các đối tượng khai nhận cùng nhau bàn bạc, thống nhất thực hiện vụ trộm cắp hộp đen trên để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Công an xã Thanh Hà cũng đã thu giữ tang vật vụ trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, mỏ rộng án.