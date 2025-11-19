Liên đoàn Xe đạp & Mô tô thể thao Việt Nam vừa nhận được văn bản từ Liên đoàn Xe đạp Thế giới (UCI) xác nhận VĐV Trần Clément Em chính thức chuyển quốc tịch thi đấu từ Pháp về Việt Nam. Đây được xem là "bom tấn" đáng chú ý của xe đạp nước nhà trong năm 2025.

Theo thư gửi từ UCI ngày 17-11-2025 (tại Aigle, Thụy Sĩ), tay đua Clément Em Trần, sinh ngày 27-5-1999, đã hoàn tất hồ sơ và đáp ứng đầy đủ điều kiện thay đổi quốc tịch thi đấu theo Điều 1.1.033bis của Quy định UCI. Sau khi xem xét toàn bộ tài liệu và trao đổi với vận động viên, UCI chính thức công nhận quốc tịch thi đấu của anh là Việt Nam (VIE).

Thuận lợi lớn cho Clément Em Trần là anh chưa từng đại diện cho Pháp tại các giải đấu cấp thế giới hoặc châu lục như Olympic, World Cup, Giải vô địch Thế giới, hay Giải vô địch châu Âu.

Điều này đồng nghĩa VĐV 26 tuổi không bị giới hạn thi đấu khi khoác áo Việt Nam tại các giải vô địch châu Á (ACC) hay thế giới (UCI), mở ra cơ hội lớn cho đội tuyển xe đạp Việt Nam ở những sân chơi tầm cỡ.

Với việc được ghi nhận là VĐV mang mã quốc gia VIE, Clément Em Trần từ nay thuộc sự quản lý của Liên đoàn Xe đạp và Mô tô Thể thao Việt Nam. Anh có thể ký hợp đồng với bất cứ CLB trong nước hoặc quốc tế với tư cách VĐV Việt Nam, đại diện Việt Nam thi đấu ở mọi cấp độ, trong đó có đội tuyển quốc gia; tham dự giải Vô địch Quốc gia theo Điều 1.2.028 của Quy định UCI (kèm lưu ý về Thế vận hội theo Quy tắc 41 – Hiến chương Olympic).

CCCD của Trần Clément Em. Ảnh: Liên đoàn Xe đạp và Mô tô Thể thao Việt Nam

UCI cũng đã gửi thông báo đồng thời đến Liên đoàn Xe đạp và Mô tô Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Xe đạp Pháp để hoàn tất các thủ tục liên quan.

Việc một tay đua đang thi đấu ở môi trường quốc tế, được đào tạo bài bản tại Pháp, quyết định chuyển về thi đấu cho Việt Nam được xem là tín hiệu tích cực hiếm có. Nếu được tích hợp đúng chiến lược, đây sẽ là mảnh ghép quan trọng cho đội tuyển xe đạp Việt Nam trong giai đoạn hướng đến ASIAD, SEA Games và các giải UCI trong 3-5 năm tới.





