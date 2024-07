Xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn ở Quảng Bình, tài xế tử vong

CSGT Công an tỉnh Quảng Bình khuyến cáo do địa hình đường từ ngã ba Khe Ve lên Cửa khẩu Cha Lo đèo dốc, hiểm trở nên người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này cần chú ý giữ tốc độ và tuân thủ quy định an toàn giao thông để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.