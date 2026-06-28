Xe hybrid mở rộng thị phần

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của dòng xe hybrid khi ngày càng nhiều hãng xe góp mặt. Trong bối cảnh xe thuần điện vẫn đối mặt với những thách thức về hạ tầng sạc và thói quen sử dụng, hybrid được xem là giải pháp chuyển tiếp phù hợp, giúp người tiêu dùng tiếp cận phương tiện tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Nhiều lựa chọn

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 5 tháng đầu năm 2026, doanh số xe hybrid đạt 8.518 chiếc, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng đối với dòng xe sử dụng công nghệ kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện ngày càng lớn. Các hãng xe có thị phần cao như Toyota và Honda cũng đã phân phối hàng chục mẫu xe hybrid trên thị trường trong nhiều năm qua.

Các hãng xe Mazda, Kia đồng loạt ra mắt nhiều mẫu xe hybrid

Tuy nhiên, con số trên mới chỉ phản ánh một phần quy mô thực tế của thị trường. Hiện nay, nhiều hãng xe Trung Quốc như BYD, Omoda, Jaecoo, Geely và MG đang phân phối các mẫu xe hybrid và xe điện tại Việt Nam nhưng chưa công bố doanh số bán hàng. Điều này đồng nghĩa lượng xe xanh tiêu thụ trên thị trường thực tế có thể cao hơn đáng kể.

Bên cạnh đó, các thương hiệu xe sang như Audi, BMW, Volvo và Mercedes-Benz cũng đang đẩy mạnh kinh doanh các dòng xe điện hóa, bao gồm xe hybrid sạc ngoài (PHEV) và xe thuần điện. Sự tham gia của các hãng xe cao cấp góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng, đồng thời thúc đẩy xu hướng chuyển dịch sang các phương tiện thân thiện với môi trường.

Diễn biến mới nhất trên thị trường cho thấy các hãng xe tiếp tục gia tăng đầu tư vào công nghệ hybrid. Tuần trước, Mazda chính thức mở bán hàng loạt mẫu xe cao cấp mới sử dụng công nghệ hybrid, gồm CX-60, CX-90 và Roadster MX-5. Trước đó, ngày 10-6, Kia ra mắt bộ đôi SUV hybrid New Sportage và New Sorento, giá bán lần lượt từ 749 triệu đến 1,079 tỉ đồng và 1,319 đến 1,369 tỉ đồng.

Theo Mazda, các mẫu xe này có thể vận hành hoàn toàn bằng điện ở dải tốc độ thấp, phù hợp khi di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe hybrid có khả năng tự động sạc pin và chuyển đổi giữa động cơ xăng với động cơ điện khi vận hành ở dải tốc độ cao, nên người lái không cần quan tâm đến việc sạc pin. Toàn bộ động cơ thế hệ mới của Mazda đều tương thích với nhiên liệu E10.

Việc liên tiếp ra mắt các mẫu xe hybrid cho thấy các nhà sản xuất đang đánh giá cao tiềm năng của phân khúc này. So với xe thuần điện, xe hybrid có lợi thế không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc, đồng thời giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải.

Các chuyên gia nhận định xu hướng điện hóa ngành ô tô tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng tốc trong những năm tới. Trong đó, xe hybrid nhiều khả năng sẽ đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống và xe thuần điện.

Bước chuyển tiếp phù hợp

Các hãng xe Nhật Bản như Toyota, Mazda... và Hàn Quốc như Hyundai, Kia hầu hết theo đuổi chiến lược đa lộ trình, tập trung phát triển hybrid thay vì xe thuần điện (BEV). Trong đó, Toyota là hãng dẫn dắt quan điểm không "all-in" vào xe thuần điện vì mỗi thị trường có đặc điểm khách hàng khác nhau. Hybrid giúp giảm phát thải ngay lập tức trong khi hạ tầng trạm sạc và lưới điện sạch vẫn chưa sẵn sàng. Dù hãng vẫn đầu tư phát triển xe thuần điện nhưng ưu tiên hybrid đóng vai trò cầu nối.

Bên cạnh đó, điều kiện hạ tầng tại châu Á, đặc biệt là Việt Nam, cũng là yếu tố quan trọng khiến việc vận hành xe thuần điện trong giai đoạn này còn gặp một số khó khăn. PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TP HCM, cho biết khí hậu nóng ẩm làm giảm đáng kể quãng đường di chuyển của xe thuần điện do điều hòa hoạt động nhiều và nhiệt độ pin tăng cao. Trong khi đó, xe hybrid không gặp nỗi lo hết pin, vẫn có thể sử dụng nhiên liệu xăng thuận tiện, phù hợp với nhu cầu di chuyển hỗn hợp và đường dài.

Ngoài ra, chi phí sản xuất xe hybrid cũng thấp hơn đáng kể nhờ sử dụng bộ pin dung lượng nhỏ, chỉ khoảng 1-2 KWh, thay vì bộ pin 60-100 KWh hoặc lớn hơn trên xe thuần điện. Các hãng xe cũng có thể tận dụng dây chuyền sản xuất động cơ đốt trong hiện có, giúp giảm chi phí đầu tư và kéo chi phí sở hữu xuống thấp hơn ở nhiều phân khúc.

Các chuyên gia ô tô cũng nhận định nếu các hãng xe Nhật Bản và Hàn Quốc lao vào cuộc đua xe thuần điện ở thời điểm hiện nay sẽ rất khó cạnh tranh với doanh nghiệp Trung Quốc. Trung Quốc chiếm ưu thế nhờ quy mô sản xuất áp đảo, chi phí pin thấp nhất thế giới, chuỗi cung ứng khép kín từ khai khoáng, sản xuất pin đến lắp ráp, cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách của nhà nước. Điều này giúp giá xe điện Trung Quốc thấp hơn đáng kể. Còn với các hãng xe Nhật Bản và Hàn Quốc, lựa chọn tập trung vào hybrid - lĩnh vực mà họ đang dẫn đầu về công nghệ và độ tin cậy - là hướng đi phù hợp.

Ông Nguyễn Minh Đồng, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Đức Việt, cho biết dù xe thuần điện đang phát triển nhanh nhưng hạ tầng trạm sạc vẫn chưa theo kịp, khiến người tiêu dùng còn e ngại. Trong khi đó, giá bán xe hybrid ngày càng tiệm cận với xe sử dụng động cơ xăng truyền thống nên được nhiều người lựa chọn. Công nghệ hybrid cũng đã phát triển mạnh, giúp tiết kiệm nhiên liệu từ 40%-60%, tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn.

Theo ông Đồng, tại nhiều quốc gia phát triển, sức mua xe hybrid cũng tăng mạnh. Dù xe thuần điện đã phát triển gần một thập kỷ nhưng hạ tầng vẫn chưa đạt độ phủ cần thiết, vì vậy hybrid vẫn là lựa chọn ưu tiên của nhiều người tiêu dùng trên thế giới.