Thời sự Xã hội

Xe khách chèn ép, chuyển làn gây nguy hiểm, va chạm với xe tải

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo Cục CSGT tài xế xe khách đã có hành vi điều khiển xe cố tình chèn ép, chuyển làn gây nguy hiểm, va chạm với xe tải chạy cùng chiều.

Ngày 28-9, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Cục vừa bàn giao vụ việc, tài xế xe khách có hành vi chèn ép ô tô tải trên đường Vành đai 3 cho Công an TP Hà Nội giải quyết.

Xe khách chèn ép, chuyển làn gây nguy hiểm, va chạm với xe tải- Ảnh 1.

Tài xế xe khách cố tình chèn ép, chuyển làn gây nguy hiểm, va chạm với xe tải. Ảnh: Cục CSGT

Theo Cục CSGT, vào tối 26-9 trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao (đoạn thuộc phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) xe khách biển số 11H-007.xx có hành vi chèn ép, chuyển làn gây nguy hiểm, va chạm với xe tải biển số 29H-271.xx. Tình huống trên được camera hành trình của một ô tô đi phía sau ghi nhận.

Cục CSGT đánh giá qua video clip có thể thấy thái độ vô pháp, coi thường tính mạng, sức khỏe, tài sản của lái xe khách, khi tài xế này cố tình điều khiển xe chèn ép, lấn làn dẫn đến va chạm với xe tải chạy cùng chiều. Dù không biết trước đó giữa 2 tài xế có mâu thuẫn gì, nhưng cách hành xử trên đường của tài xế xe khách là không thể chấp nhận được, có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng.

Để ngăn chặn những vi phạm trên trong tương lai, Cục CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý đối với doanh nghiệp vận tải (nhà xe, hợp tác xã…) có tài xế vi phạm hoặc gây tai nạn từ những hành vi coi thường pháp luật, coi nhẹ sức khỏe, tính mạng con người.

Tin liên quan

VIDEO: Đoàn xe sang Porsche lấn làn, vượt ẩu trên cao tốc

(NLĐO)- Khoảng chiếc 5 xe Porsche (chưa rõ biển kiểm soát) và một ô tô bán tải đã nối đuôi nhau chạy lấn làn, vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Tài xế lấn làn, so kè và hành xử côn đồ trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(NLĐO) – Mâu thuẫn vì lấn làn, một tài xế tại Đà Nẵng dùng đá ném vỡ cửa kính chắn gió của xe khác khi đang lưu thông trên cao tốc.

CLIP: Kinh hãi cảnh ôtô lấn làn tông trực diện, kéo lê 3 cô gái trẻ đi xe máy

(NLĐO) - Chiếc ôtô đang di chuyển đã bất ngờ lấn làn, tông trực diện chiếc xe máy đang chở 3 cô gái trẻ, 1 cô gái văng ra mép đường, 2 nạn nhân khác lại bị kéo lê dưới gầm ôtô cùng chiếc xe máy

vi phạm giao thông Vành đai 3 CSGT chèn ép xe tải
