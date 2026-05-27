Chiều 27-5, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ cháy xe khách giường nằm đang trong quá trình sửa chữa.

Xe khách giường nằm đốc cháy dữ dội khi đang sửa chữa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, xe khách giường nằm của nhà xe H.V. (chạy tuyến Đắk Lắk – Đà Nẵng) đang được sửa chữa tại một gara tại xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa được xác định bùng phát từ phần đầu xe rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ phương tiện. Phát hiện vụ việc, mọi người đã dùng bình chữa cháy mini và vòi nước để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, do lửa bùng phát mạnh nên chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt.

Đại diện quản lý xe cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, những người trong gara đang chuẩn bị ăn cơm thì phát hiện lửa bốc lên.

Mọi người chạy ra định lên xe lấy giấy tờ và một số tài sản quan trọng nhưng ngọn lửa cháy quá lớn nên không thể tiếp cận.

Rất may, vụ cháy xe không gây thiệt hại về người.