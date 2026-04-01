Xe không đăng ký còn chạy quá tốc độ, tài xế và chủ xe bị phạt 24,5 triệu đồng

Ngày 1-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết đã tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm tốc độ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tuần tra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã phát hiện một ô tô con biển số 62A-244.xx vi phạm chạy quá tốc độ và không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Người điều khiển phương tiện là bà N.N.B.C. (sinh năm 1984, trú Lâm Đồng).

CSGT ghi nhận ô tô của bà C. chạy quá tốc độ trên cao tốc. Ảnh: CSGT

Theo ghi nhận, phương tiện chạy 106 km/h trên đoạn đường giới hạn 90 km/h, vượt quá tốc độ từ 10–20 km/h. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, do điều khiển xe không có giấy chứng nhận đăng ký, tài xế bị phạt thêm 2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cũng lập biên bản đối với chủ phương tiện là ông Đ.H. về hành vi giao xe không có giấy chứng nhận đăng ký tham gia giao thông, với mức phạt 17 triệu đồng.

CLIP: Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 lập biên bản, tạm giữ phương tiện và xử phạt tổng cộng 24,5 triệu đồng

Lực lượng CSGT cho biết toàn tuyến cao tốc này đã được lắp đặt camera. Mọi hành vi vi phạm đều được ghi nhận và xử lý theo quy định. Người lái cần làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để phòng ngừa tai nạn.