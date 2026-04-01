Thời sự

Xe không đăng ký còn chạy quá tốc độ, tài xế và chủ xe bị phạt 24,5 triệu đồng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Một ô tô vừa chạy quá tốc độ, vừa không có giấy chứng nhận đăng ký xe đã bị CSGT lập biên bản, tạm giữ phương tiện và xử phạt

Ngày 1-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết đã tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm tốc độ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tuần tra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã phát hiện một ô tô con biển số 62A-244.xx vi phạm chạy quá tốc độ và không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Người điều khiển phương tiện là bà N.N.B.C. (sinh năm 1984, trú Lâm Đồng).

Chạy quá tốc độ, không có đăng ký xe: tài xế và chủ xe bị phạt 24,5 triệu đồng - Ảnh 1.

CSGT ghi nhận ô tô của bà C. chạy quá tốc độ trên cao tốc. Ảnh: CSGT

Theo ghi nhận, phương tiện chạy 106 km/h trên đoạn đường giới hạn 90 km/h, vượt quá tốc độ từ 10–20 km/h. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, do điều khiển xe không có giấy chứng nhận đăng ký, tài xế bị phạt thêm 2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cũng lập biên bản đối với chủ phương tiện là ông Đ.H. về hành vi giao xe không có giấy chứng nhận đăng ký tham gia giao thông, với mức phạt 17 triệu đồng.

CLIP: Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 lập biên bản, tạm giữ phương tiện và xử phạt tổng cộng 24,5 triệu đồng

Tổng số tiền xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 24,5 triệu đồng; phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Lực lượng CSGT cho biết toàn tuyến cao tốc này đã được lắp đặt camera. Mọi hành vi vi phạm đều được ghi nhận và xử lý theo quy định. Người lái cần làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để phòng ngừa tai nạn.

Đà Nẵng: Phát hiện xe khách chạy quá tốc độ 551 lần/tháng

Đà Nẵng: Phát hiện xe khách chạy quá tốc độ 551 lần/tháng

(NLĐO) - Sở GTVT TP Đà Nẵng vừa phát hiện hàng chục phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ, trong đó có xe vi phạm 551 lần trong một tháng.

Chặn 40 mô tô trên Quốc lộ 1, phát hiện nhiều xe chạy quá tốc độ

(NLĐO) - Kiểm tra 40 mô tô phân khối lớn, cảnh sát giao thông phát hiện 19 chiếc vi phạm tốc độ trên Quốc lộ 1 đoạn qua Đồng Nai.

Nhiều người bị xử phạt do chạy quá tốc độ trên đường Mai Chí Thọ

(NLĐO) - Nhiều người vi phạm chạy quá tốc độ trên đường Mai Chí Thọ (TP HCM), một số còn không xuất trình được giấy tờ, bị tạm giữ phương tiện.

CSGT cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chạy quá tốc độ
