Mới đây, cơ quan chức năng kiểm tra ba cửa hàng tại Hà Nội, phát hiện hàng chục xe máy điện nhãn hiệu Nijia và nhiều thương hiệu khác có dấu hiệu giả mạo. Đại diện Công ty TNHH Nijia Việt Nam xác nhận các xe này không phải sản phẩm do công ty sản xuất hoặc phân phối.

Làm giả hóa đơn, giấy kiểm định

Điều tra của công an cho thấy trong suốt nhiều tháng, một nhóm tội phạm đã thu thập dữ liệu xe chính hãng, rồi tiến hành lắp ráp xe giả với hơn 100 chiếc, trị giá hơn 1 tỉ đồng. Số xe này được hợp thức hóa bằng giấy tờ giả, từ hóa đơn, phiếu kiểm định đến chứng nhận xuất xứ, trước khi bán cho nhiều cửa hàng ở Hà Nội. Xe được làm nhái nhìn gần như không khác gì hàng thật, và bán ra với giá rẻ hơn khoảng 4 triệu đồng mỗi chiếc.

Trước đó, lực lượng quản lý thị trường từng ra quân tại nhiều tỉnh thành, kiểm tra hàng trăm cửa hàng và phát hiện số lượng lớn xe điện trôi nổi. Nhiều mẫu xe nhập từ Trung Quốc, không qua kiểm định, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, được rao bán tràn lan trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử với giá chỉ 6 – 10 triệu đồng, dễ dàng đánh trúng tâm lý "ham rẻ" của khách hàng.

Thực tế, phần lớn các sản phẩm này không có giấy chứng nhận chất lượng, không bảo hành, linh kiện như pin, sạc, động cơ đều sơ sài, nhanh hỏng, dễ gây cháy nổ, mất phanh hoặc chập điện.

Xe máy điện trôi nổi, kém chất lượng bắt đầu xuất hiện nhiều trên thị trường

Ông Hoàng Anh Tú, một nhà kinh doanh xe máy tại TP HCM, cho rằng chính việc quản lý lỏng lẻo với xe điện vận tốc thấp, vốn không phải đăng ký biển số, đã tạo điều kiện cho hàng trôi nổi len lỏi. Nhiều xe được "lách luật" dưới dạng xe đạp điện hoặc xe máy dưới chuẩn đăng kiểm, nhưng thực tế có thể chạy tới 50 – 60 km/h, gây nguy cơ tai nạn cao.

Rủi ro cháy nổ từ xe máy điện giả, kém chất lượng

Theo cơ quan chức năng, tình trạng này diễn biến phức tạp, là nguyên nhân tiềm ẩn của nhiều vụ cháy nổ xe điện thời gian qua.

Không ít vụ cháy xe điện bắt nguồn từ pin tái chế hoặc chì-acid rẻ tiền, bộ sạc và dây điện không đạt chuẩn, thiếu tính năng bảo vệ quá nhiệt, quá tải. Đặc biệt nguy hiểm khi người dùng sạc xe trong nhà, chung cư hoặc khu dân cư. Ngoài ra, pin nhanh chai, bộ điều khiển dễ hỏng, phanh kém hiệu quả khiến việc vận hành tiềm ẩn rủi ro lớn.

Ông Hoàng Mạnh Tân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hà, cũng than phiền xe trôi nổi lâu nay khiến các thương hiệu trong nước "mệt mỏi". Thậm chí, một số cửa hàng của Sơn Hà bị trộn hàng trôi nổi, gây ảnh hưởng uy tín. Việc hạn chế xe máy xăng tại thành phố lớn lại vô tình mở đường cho xe trôi nổi tiếp cận người tiêu dùng dễ dàng hơn.

Không dừng ở đó, người kinh doanh xe máy điện trôi nổi còn tìm cách đối phó cơ quan chức năng bằng cách gắn cách bàn đạp để được xếp vào loại xe đạp điện để khỏi phải đăng ký.

Thậm chí, có xe được thiết kế hai nguồn điện, hai ổ cắm khác nhau: một cho vận tốc tối đa 45 km/giờ, một giới hạn 25 km/giờ. Khi bị kiểm tra, chỉ cần đổi ổ cắm là biến thành xe "đúng chuẩn" để né phạt.