HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xe máy điện giả, kém chất lượng tái xuất: Cẩn trọng trước cơn sốt chuyển đổi xe xăng

Bài và ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Việc Hà Nội và TP HCM đang có kế hoạch hạn chế xe máy xăng đã giúp sức mua xe máy điện tăng mạnh nhưng cũng mở đường cho xe trôi nổi quay trở lại

Mới đây, cơ quan chức năng kiểm tra ba cửa hàng tại Hà Nội, phát hiện hàng chục xe máy điện nhãn hiệu Nijia và nhiều thương hiệu khác có dấu hiệu giả mạo. Đại diện Công ty TNHH Nijia Việt Nam xác nhận các xe này không phải sản phẩm do công ty sản xuất hoặc phân phối.

Làm giả hóa đơn, giấy kiểm định

Điều tra của công an cho thấy trong suốt nhiều tháng, một nhóm tội phạm đã thu thập dữ liệu xe chính hãng, rồi tiến hành lắp ráp xe giả với hơn 100 chiếc, trị giá hơn 1 tỉ đồng. Số xe này được hợp thức hóa bằng giấy tờ giả, từ hóa đơn, phiếu kiểm định đến chứng nhận xuất xứ, trước khi bán cho nhiều cửa hàng ở Hà Nội. Xe được làm nhái nhìn gần như không khác gì hàng thật, và bán ra với giá rẻ hơn khoảng 4 triệu đồng mỗi chiếc.

Trước đó, lực lượng quản lý thị trường từng ra quân tại nhiều tỉnh thành, kiểm tra hàng trăm cửa hàng và phát hiện số lượng lớn xe điện trôi nổi. Nhiều mẫu xe nhập từ Trung Quốc, không qua kiểm định, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, được rao bán tràn lan trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử với giá chỉ 6 – 10 triệu đồng, dễ dàng đánh trúng tâm lý "ham rẻ" của khách hàng.

Thực tế, phần lớn các sản phẩm này không có giấy chứng nhận chất lượng, không bảo hành, linh kiện như pin, sạc, động cơ đều sơ sài, nhanh hỏng, dễ gây cháy nổ, mất phanh hoặc chập điện.

Xe máy điện giả, kém chất lượng tái xuất: Cẩn trọng trước cơn sốt chuyển đổi xe xăng- Ảnh 2.

Xe máy điện trôi nổi, kém chất lượng bắt đầu xuất hiện nhiều trên thị trường

Ông Hoàng Anh Tú, một nhà kinh doanh xe máy tại TP HCM, cho rằng chính việc quản lý lỏng lẻo với xe điện vận tốc thấp, vốn không phải đăng ký biển số, đã tạo điều kiện cho hàng trôi nổi len lỏi. Nhiều xe được "lách luật" dưới dạng xe đạp điện hoặc xe máy dưới chuẩn đăng kiểm, nhưng thực tế có thể chạy tới 50 – 60 km/h, gây nguy cơ tai nạn cao.

Rủi ro cháy nổ từ xe máy điện giả, kém chất lượng

Theo cơ quan chức năng, tình trạng này diễn biến phức tạp, là nguyên nhân tiềm ẩn của nhiều vụ cháy nổ xe điện thời gian qua.

Không ít vụ cháy xe điện bắt nguồn từ pin tái chế hoặc chì-acid rẻ tiền, bộ sạc và dây điện không đạt chuẩn, thiếu tính năng bảo vệ quá nhiệt, quá tải. Đặc biệt nguy hiểm khi người dùng sạc xe trong nhà, chung cư hoặc khu dân cư. Ngoài ra, pin nhanh chai, bộ điều khiển dễ hỏng, phanh kém hiệu quả khiến việc vận hành tiềm ẩn rủi ro lớn.

Ông Hoàng Mạnh Tân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hà, cũng than phiền xe trôi nổi lâu nay khiến các thương hiệu trong nước "mệt mỏi". Thậm chí, một số cửa hàng của Sơn Hà bị trộn hàng trôi nổi, gây ảnh hưởng uy tín. Việc hạn chế xe máy xăng tại thành phố lớn lại vô tình mở đường cho xe trôi nổi tiếp cận người tiêu dùng dễ dàng hơn.

Không dừng ở đó, người kinh doanh xe máy điện trôi nổi còn tìm cách đối phó cơ quan chức năng bằng cách gắn cách bàn đạp để được xếp vào loại xe đạp điện để khỏi phải đăng ký.

Thậm chí, có xe được thiết kế hai nguồn điện, hai ổ cắm khác nhau: một cho vận tốc tối đa 45 km/giờ, một giới hạn 25 km/giờ. Khi bị kiểm tra, chỉ cần đổi ổ cắm là biến thành xe "đúng chuẩn" để né phạt.

Tin liên quan

Thị trường xe máy điện TP HCM sôi động chưa từng có

Thị trường xe máy điện TP HCM sôi động chưa từng có

(NLĐO) - Từ ngày có chính sách khuyến khích đổi xe xăng lấy xe điện, lượng khách hỏi mua tăng mạnh, nhiều mẫu xe bán hết nhanh chóng

Kinh doanh xe máy điện học sinh vào mùa

Nhiều phụ huynh không chọn xe máy xăng cho con đi học mà chuyển sang mua xe máy điện

Cuối tuần, hàng ngàn người dân TP HCM mang xe xăng đi đổi xe máy điện

(NLĐO) - Theo ông Trương Nhật Kha, một đại diện hệ thống đại lý xe máy điện VinFast, lượng khách đến tham dự vượt ngoài mong đợi

xe máy điện xe đạp điện sàn thương mại điện tử thương mại điện tử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo