Xe máy Honda tăng giá, các hãng khác giảm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ôtô - Xe - Điện máy

Xe máy Honda tăng giá, các hãng khác giảm

Tin-ảnh: L.Giang

Nhiều mẫu xe máy tăng giá trong tháng 11-2025, chủ yếu là các mẫu của hãng Honda.

Chẳng hạn, chiếc SH 350i tăng 2-4 triệu đồng lên 145-153 triệu đồng, tùy bản; mẫu SH 160 và SH 125 đều tăng 2 triệu đồng; SH Mode tăng 1-4 triệu đồng lên 57-67 triệu đồng, tùy bản; mẫu Vario 160 tăng mạnh 4 triệu đồng lên 55,5 triệu đồng; chiếc Lead - mẫu tay ga quen thuộc của nữ giới - cũng tăng giá mạnh 3-4 triệu đồng lên 41,5-49 triệu đồng, tùy bản.

Xe máy Honda tăng giá, các hãng khác giảm - Ảnh 1.

Giá xe máy Honda tăng đáng kể trong tháng 11-2025

Theo các cửa hàng xe máy, giá xe Honda tăng vào thời điểm này là do 2 tháng trước đã có những đợt giảm giá đáng kể. Từ nay đến cuối năm, sức mua sẽ cải thiện, tạo điều kiện tăng giá.

Trong khi Honda tăng giá thì các hãng xe máy khác lại giảm giá nhiều mẫu, hoặc có chương trình ưu đãi cho mùa mua sắm cuối năm. Các cửa hàng của Suzuki giảm giá gần 2 triệu đồng cho mẫu xe Satria F150, kéo giá xuống còn hơn 51 triệu đồng. Cửa hàng Yamaha giảm giá mẫu xe máy điện Neo'S 15 triệu đồng còn 34 triệu đồng. Mẫu tay ga Janus giảm 2 triệu đồng còn 27-31 triệu đồng, tùy bản; xe Exciter cũng được cửa hàng giảm giá hơn 2 triệu đồng còn 46-53 triệu đồng, tùy bản.

Tương tự, khách mua xe Piaggio được giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ, tăng combo quà tặng chính hãng trị giá 3,5-5,9 triệu đồng. Còn khách mua xe SYM được tặng đồng hồ trị giá 2,8 triệu đồng. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo