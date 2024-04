Xe Mercedes lật ngang, bung túi khí ở trạm thu phí An Sương - An Lạc

Trưa 5-4, một ô tô hiệu Mercedes mang biển số TP HCM lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ quận 12 về huyện Bình Chánh, hi vừa đến trạm thu phí An Sương - An Lạc thì bất ngờ tông vào ụ bê-tông dải phân cách chia làn đường tại trạm thu phí.

Ô tô Mercedes nằm chắn ngang lối qua trạm thu phí.

Tại nạn khiến chiếc xe bị lật Ô tô Mercedes bị lật. Một số nhân viên, bảo vệ trạm thu phí chạy đến thì thấy khói bốc ra từ ô tô nên hỗ trợ ngăn cháy, đưa tài xế ra ngoài.

Nhiều bộ phận của xe hư hỏng, túi khí cũng bị bung ra. Vụ việc khiến tuyến đường bị ùn ứ.

Lực lượng chức năng quận Bình Tân và CSGT sau đó đến hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân.