Xe ô tô chở nhiều người bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua đập tràn

Vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 22-6, anh L.Đ.A., trú tại phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, điều khiển xe ô tô đi qua đập tràn thuộc thôn 1 Minh Thái, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Xe ô tô được phát hiện mắc kẹt tại một bụi cây. Ảnh: MXH

Do nước lũ dâng cao, chảy mạnh nên đã cuốn trôi xe ô tô do anh A. điều khiển. Thời điểm xe gặp nạn, trên xe có 5 người. Rất may những người trong xe sau đó đã kịp thời thoát ra an toàn.

Đến sáng ngày 23-6, xe ô tô gặp nạn được phát hiện mắc kẹt ở bụi cây cách đập tràn khoảng 200 m.

Hiện, lực lượng chức năng đang chờ nước rút để cứu hộ phương tiện.

Được biết, trong các ngày 21, 22-6, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa lớn, nước lũ dâng cao gây thiệt hại tại nhiều địa phương.