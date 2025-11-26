HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội trên đường cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng

Vĩnh Gia

NLĐO) - Trong lúc đang lưu thông trên tuyến cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), một chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Clip hiện trường vụ cháy xe tải

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26-11. Thời điểm trên, chiếc xe tải chưa rõ danh tính tài xế điều kiển đang lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, theo hướng Nam - Bắc.

Xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng - Ảnh 1.

Chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Khi phương tiện di chuyển tới khu vực thuộc địa phận xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, thì bất ngờ thùng xe tải bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự việc, tài xế đã nhanh chóng điều khiển xe tải ép vào sát lề đường, dừng phương tiện, đồng thời tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả xe tải.

Xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng - Ảnh 2.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả chiếc xe tải

Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến đường bộ cao tốc đã phối hợp với Cục CSGT và Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tới hiện trường tổ chức dập lửa, đảm bảo giao thông.

Vụ hỏa hoạn khiến giao thông qua đoạn tuyến Km545+500 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng gặp khó khăn.

Xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tiến hành khống chế đám cháy

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên gần như xe tải và một số hàng hóa trên phương tiện này bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

