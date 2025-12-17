Xe tải chở gỗ ầm ầm, chính quyền lo đường tan nát nhưng "bó tay"

Những ngày qua, người dân xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai liên tục phản ánh tình trạng xe chở cây cao su trọng tải lớn ngày đêm giày xéo các tuyến đường dẫn vào khu sản xuất, đường liên xã.

Vừa qua, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đã ủy quyền cho một đơn vị tổ chức bán đấu giá trên 444 ha cây cao su thanh lý, tại các lô thuộc Đội 2 và Đội 3, thuộc địa phận các xã Bờ Ngoong, xã K'Dang, xã AL Bá (tỉnh Gia Lai). Sau khi trúng đấu giá, các đơn vị đã tiến hành khai thác, cưa cây để vận chuyển đi nơi khác.

Với diện tích tại xã Bờ Ngoong, khoảng một tuần qua, đơn vị trúng đấu giá đã cho người khai thác để chở đi nơi khác.

Trên 400 ha cao su Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đã được thanh lý. Đơn vị trúng đấu giá đang cho xe trọng tải lớn vào vận chuyển cây.

Theo những người dân, từ đầu năm tới nay, nhiều vườn cây trên địa bàn đã được thanh lý, cưa cây. Cứ buổi sáng là hàng chục thợ cưa máy vào cưa cây cao su đổ ầm ầm, sau đó cưa thành khúc nhỏ đưa lên xe trọng tải lớn.

Đến buổi chiều, các xe nối đuôi nhau rời khỏi vườn cao su. Thời gian này đúng vào giờ học sinh đi học, người dân đi làm về nên rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

"Xe tải chạy ầm ầm từ khoảng 15 giờ chiều tới tận đêm khiến cuộc sống của người dân chúng tôi đảo lộn, không ngủ nổi. Trong các cuộc họp cử tri, người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn tái diễn" - ông T.X.H (trú xã Bờ Ngoong) bức xúc nói.

Đáng chú ý, những xe chở thân cây cao su có trọng tải lớn, di chuyển qua những con đường bê tông dẫn vào khu sản xuất, đường liên xã có trọng tải tối đa chỉ 13 tấn đã khiến nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều xe trọng tải lớn, xe đầu kéo chờ để chở cây cao su ra khỏi vườn

Đường 13 tấn nhưng xe đầu kéo chất đầy câu cao su vẫn lưu thông

Thùng xe chất đầy cao su được phủ bạt kín

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Thương, Phó chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong, cho biết việc phản ánh và kiến nghị giải quyết của người dân nhưng chính quyền địa phương không có chức năng xử lý xe quá tải. Thậm chí, lãnh đạo xã cũng đã nhiều lần chụp hình xe quá tải chạy qua địa bàn gửi lực lượng chức năng nhưng không thấy xử lý triệt để.