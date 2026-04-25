Sáng 25-4, Công an xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km1244+350 Quốc lộ 1 (đoạn qua thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc), xe tải mang biển số 92H-013.57 do ông Trần Thanh Hải (SN 1999, trú TP Đà Nẵng) điều khiển theo hướng Bắc - Nam đã xảy ra tai nạn với xe máy biển số 78D1-139.48 đi theo hướng ngược lại.

Trên xe máy có 2 người gồm ông Huỳnh Quốc H. (SN 1982) và bà Nguyễn Thị V. (SN 1992), cùng trú tại xã Xuân Lộc.

Cú tông mạnh khiến ông H. tử vong tại chỗ, bà V. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể do tài xế xe tải khi đổ đèo đã bị mất lái.