Xe tải "lọt" gầm cầu Bông, kẹt xe ở hai chiều

(NLĐO)- Đến 15 giờ ngày 1-8, đoạn Quốc lộ 1 bán kính 2 km quanh trạm thu phí An Sương – An Lạc (quận Bình Tân, TP HCM) mới thông thoáng trở lại trong ngày đầu thu phí điện tử không dừng ETC.