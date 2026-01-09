HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xe tải vượt đường dân sinh tự mở bị tàu hỏa tông bay xuống vệ đường

Tr.Đức

(NLĐO) - Xe ô tô tải qua đường ngang dân sinh tự mở, bị tàu hỏa tông bay xuống vệ đường, khiến 2 người bị thương

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 9-1, trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua xã Lai Khê, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, khiến 2 người bị thương.

Xe tải va chạm tàu hỏa tại Hải Phòng khiến 2 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, tàu HP1 mang số hiệu 657 do lái tàu H.V.Đ. (SN 1983, trú xã Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, đi theo hướng Hà Nội - Hải Phòng. Khi tàu chạy đến lối đi tự mở (không có gác chắn, không có người cảnh giới) ở km 67+019 thuộc địa phận xã Lai Khê đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 15C- 397.xx do tài xế V.N.B (SN 1989, trú tại xã Lai Khê) điều khiển, đi theo hướng từ thôn Minh Tân (xã Lai Khê) qua đường sắt ra quốc lộ 5. Trên xe ô tô tải còn có ông N.V.H. (SN 1971, cùng trú tại xã Lai Khê).

Vụ va chạm khiến 2 người trên xe ô tô tải là tài xế V.N.B. và ông N.V.H. bị thương, đầu máy tàu hỏa và xe ô tô bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với lái tàu và tài xế ô tô, cả hai không vi phạm.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do tài xế V.N.B. điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát khi qua đường dân sinh tự mở nên dẫn đến vụ tai nạn.

Xe tải va chạm tàu hỏa tại Hải Phòng khiến 2 người bị thương - Ảnh 2.

Tàu hỏa tông bay xe tải xuống vệ đường

Theo Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng, địa điểm xảy ra vụ tai nạn có sự bất cập của hạ tầng giao thông. Tại đây, đường dân sinh tự mở, có biển cảnh báo nhưng không có gác chắn hoặc người cảnh giới.

Lực lượng CSGT cũng đã lập biên bản làm việc ghi nhận bất cập và kiến nghị đóng đường ngang với đơn vị quản lý đường sắt, đường bộ và chính quyền xã Lai Khê.

