Xem công an bắn súng, vận khí công và hạ mục tiêu "khủng bố"

Sáng 26-10, tại quảng trường Ngọ Môn, TP Huế, đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ 9 và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật công an nhân dân lần thứ 6 – khu vực 4.

Tại lễ khai mạc, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an tham gia biểu diễn quân nhạc, lái mô tô đặc chủng, kỵ binh; biểu diễn khí công, công phá, triển khai phương án bảo vệ yếu nhân, vận động vượt qua các địa hình, vật cản, bắn súng ứng dụng, vận động cơ bản, công phá mục tiêu...

Lễ khai mạc tại quảng trường Ngọ Môn.

Kéo dài đến ngày 29-10, với 20 đội tuyển công an các địa phương với hơn 4.000 vận động viên tham gia gồm các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Thuận; Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phướcvà Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân về truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của CAND Việt Nam.

Có 20 đội tuyển công an tham gia đại hội và hội thi tại khu vực 4.

Các đội tuyển sẽ tham gia 3 môn thi đấu thuộc đại hội là chạy ứng dụng, chiến sĩ công an khỏe và bóng đá nam 7 người; 9 nội dung thi bắn súng và 9 nội dung thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND. Trong đó, có nhiều nội dung mới, có độ khó cao, lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu

Lực lượng cảnh vệ biểu diễn hoạt động bảo vệ yếu nhân tại lễ khai mạc.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp – Phó Cục trưởng Cục công tác đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an, khẳng định việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thể dục, thể thao và điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND là một trong những nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nữ CSGT với động tác đứng dậy và đưa tay chào khi đi qua lễ đài.

Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, trong những năm qua công tác thể dục, thể thao và công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp quan tâm chỉ đạo, góp phần nâng cao thể lực, đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao và giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tư thế, lễ tiết tác phong, ứng xử có văn hóa của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Sức mạnh của chiến sĩ công an.

Tay không chặt đứt đôi các chai nước.

Biểu diễn võ thuật.

3 chiến sĩ xếp chồng lên nhau, xen kẽ là những tảng đá và một người dùng búa đánh mạnh với mục đích làm cho các tảng đá này vỡ.

Hình ảnh công an biểu diễn tại lễ khai mạc.

Tảng đá đầu tiên đã bị vỡ sau có đập búa.

Đập bể tảng đá được đế trên người

Dùng cổ bẻ cong cây sắt.

Uốn cong cây sắt.

Nhảy qua vòng lửa.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo cho các hoạt động diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Anh hùng.

Hội thi diễn ra từ ngày 26 đến 29-10-2024 với nhiều nội dung phong phú nhất từ trước đến nay với 3 môn thi đấu thuộc Đại hội khỏe: chạy ứng dụng, chiến sĩ Công an khỏe và bóng đá nam 7 người; 9 nội dung thi bắn súng và 9 nội dung thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND.

Trong đó, có nhiều nội dung mới, có độ khó cao, lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu. Đặc biệt, là phần biểu diễn đầy ấn tượng, đặc sắc của Cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Giao thông Công an TP Hồ Chí Minh như: quân nhạc, kỵ binh, biểu diễn xe mô tô đặc chủng, biễu diễn khí công…

Cảnh tấn công hạ mục tiêu là các đối tượng khủng bố.

Cảnh sắt triển khai đội hình bắt đầu tấn công mục tiêu.

Khu vực nhóm "khủng bố" ẩn nấp.

Hạ những đối tượng ban đầu.

Khống chế các đối tượng "khủng bố"