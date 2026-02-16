Xem danh sách 208 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử TPHCM vừa có Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đơn vị bầu cử.

Theo đó, danh sách gồm 208 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 42 đơn vị bầu cử của Thành phố để bầu 125 đại biểu HĐND Thành phố khóa XI.

Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với TPHCM

Ngày 6-2 vừa qua, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với TPHCM. Đoàn do bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn.

Thông tin với Đoàn giám sát, kiểm tra, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM Võ Văn Minh cho biết Thành phố với hơn 10 triệu cử tri. Quy mô lớn, địa bàn rộng, dân cư đông và cơ cấu đa dạng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác tổ chức bầu cử.

Thời gian qua, Ủy ban bầu cử TPHCM đã nhất quán triển khai công tác bầu cử bám sát các nội dung chỉ đạo, lãnh đạo của Hội đồng bẩu cử quốc gia, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Thành ủy. Công tác tổ chức các hội nghị hiệp thương được thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai và đúng quy định.