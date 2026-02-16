Xem danh sách 208 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Xem danh sách 208 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

LÊ VĨNH

(NLĐO) - TPHCM có 208 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 42 đơn vị bầu cử

Ủy ban bầu cử TPHCM vừa có Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đơn vị bầu cử.

Theo đó, danh sách gồm 208 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 42 đơn vị bầu cử của Thành phố để bầu 125 đại biểu HĐND Thành phố khóa XI.

Xem danh sách 208 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với TPHCM

HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu; Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan có liên quan và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Xem danh sách 208 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đây

Ngày 6-2 vừa qua, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với TPHCM. Đoàn do bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn.

TIN LIÊN QUAN

Thông tin với Đoàn giám sát, kiểm tra, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM Võ Văn Minh cho biết Thành phố với hơn 10 triệu cử tri. Quy mô lớn, địa bàn rộng, dân cư đông và cơ cấu đa dạng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác tổ chức bầu cử.

Thời gian qua, Ủy ban bầu cử TPHCM đã nhất quán triển khai công tác bầu cử bám sát các nội dung chỉ đạo, lãnh đạo của Hội đồng bẩu cử quốc gia, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Thành ủy. Công tác tổ chức các hội nghị hiệp thương được thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai và đúng quy định.

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai

(NLĐO) - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử với nội dung, hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng

1.022 đại biểu dự Hội nghị tập huấn toàn quốc báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội

(NLĐO)- 1.022 đại biểu dự Hội nghị tập huấn toàn quốc báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Phó Chủ tịch nước ghi nhận nỗ lực chuẩn bị bầu cử của Lâm Đồng

(NLĐO) - Kiểm tra tại Lâm Đồng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định

bầu cử HĐND Ủy ban MTTQ đại biểu TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo