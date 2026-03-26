Xem World Cup tại Mỹ phát sinh 5-15 ngàn USD phí nhập cảnh, NHM thêm khó

Trước thềm World Cup 2026, một chính sách nhập cảnh của Mỹ đang gây lo ngại lớn cho nhiều đội tuyển và người hâm mộ. Theo chương trình thí điểm “Visa Bond” do chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai, công dân khoảng 50 quốc gia có thể phải đặt cọc từ 5.000 đến 15.000 USD khi xin visa du lịch.

Đáng chú ý, 5 quốc gia gồm Algeria, Cape Verde, Senegal, Bờ Biển Ngà và Tunisia nằm trong diện áp dụng mức ký quỹ cao nhất. Hiện chưa có ngoại lệ dành cho cầu thủ, HLV hay các nhóm khách có nhiệm vụ tại World Cup, đồng nghĩa tất cả đều có thể phải nộp khoản tiền lớn để nhập cảnh Mỹ.

Ngay cả khi hoàn tất ký quỹ, visa vẫn không được đảm bảo cấp, khi mỗi hồ sơ sẽ được xét duyệt riêng. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cũng như sự góp mặt của các đội tuyển tham dự ngày hội lớn nhất hành tinh.

Tại các cuộc họp trước giải, nhiều liên đoàn đã kiến nghị FIFA can thiệp, đề xuất miễn trừ cho cầu thủ, ban huấn luyện và truyền thông. FIFA đang xem xét phương án cấp thư mời chính thức nhằm hỗ trợ quá trình xin visa.

Với chi phí ban đầu lớn, dù có thể hoàn lại, đây vẫn là rào cản đáng kể để xem các trận đấu tại World Cup. Giờ đây, một gia đình 4 người, số tiền ký quỹ có thể lên đến 40.000 USD.

Vấn đề từ chính sách nhập cư này có thể tác động trực tiếp đến sức hút và quy mô của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra một phần ở Mỹ.