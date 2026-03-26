Xem World Cup tại Mỹ phát sinh 5-15 ngàn USD phí nhập cảnh, NHM thêm khó

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Xem World Cup tại Mỹ phát sinh 5-15 ngàn USD phí nhập cảnh, NHM thêm khó

Quốc An - Ảnh: Marca

(NLĐO) - Trước thềm World Cup 2026, chính sách nhập cảnh của Mỹ đang tạo nên lo ngại lớn cho người hâm mộ, lẫn các đội tuyển tham dự giải đấu.

Trước thềm World Cup 2026, một chính sách nhập cảnh của Mỹ đang gây lo ngại lớn cho nhiều đội tuyển và người hâm mộ. Theo chương trình thí điểm “Visa Bond” do chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai, công dân khoảng 50 quốc gia có thể phải đặt cọc từ 5.000 đến 15.000 USD khi xin visa du lịch.

Đáng chú ý, 5 quốc gia gồm Algeria, Cape Verde, Senegal, Bờ Biển Ngà và Tunisia nằm trong diện áp dụng mức ký quỹ cao nhất. Hiện chưa có ngoại lệ dành cho cầu thủ, HLV hay các nhóm khách có nhiệm vụ tại World Cup, đồng nghĩa tất cả đều có thể phải nộp khoản tiền lớn để nhập cảnh Mỹ.

Ngay cả khi hoàn tất ký quỹ, visa vẫn không được đảm bảo cấp, khi mỗi hồ sơ sẽ được xét duyệt riêng. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cũng như sự góp mặt của các đội tuyển tham dự ngày hội lớn nhất hành tinh.

NHM gặp khó khi World Cup tại Mỹ phát sinh 5-15 ngàn USD phí nhập cảnh - Ảnh 1.

Tại các cuộc họp trước giải, nhiều liên đoàn đã kiến nghị FIFA can thiệp, đề xuất miễn trừ cho cầu thủ, ban huấn luyện và truyền thông. FIFA đang xem xét phương án cấp thư mời chính thức nhằm hỗ trợ quá trình xin visa.

TIN LIÊN QUAN

Với chi phí ban đầu lớn, dù có thể hoàn lại, đây vẫn là rào cản đáng kể để xem các trận đấu tại World Cup. Giờ đây, một gia đình 4 người, số tiền ký quỹ có thể lên đến 40.000 USD.

Vấn đề từ chính sách nhập cư này có thể tác động trực tiếp đến sức hút và quy mô của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra một phần ở Mỹ.

Dự đoán 6 sao tuyển Anh phải "ngồi nhà xem World Cup 2026"

(NLĐO) - Siêu máy tính Ladbrokes dự đoán danh sách 26 tuyển thủ Anh dự World Cup 2026, trong đó có 6 ngôi sao bị gạch tên khỏi chuyến bay tới Mỹ.

Trump Mỹ World Cup
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo