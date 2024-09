Xem xét trách nhiệm nếu lơ là phòng chống siêu bão Yagi

Chiều 5-9, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định có công điện khẩn chỉ đạo tập trung ứng phó với bão số 3 (siêu bão Yagi).



Lực lượng chức năng tỉnh Nam Định kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn để phòng tránh siêu bão Yagi. Ảnh: Báo Nam Định

Tại công điện, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu cấm các phương tiện ra khơi; cấm các hoạt động vui chơi trên biển, tắm biển từ 6 giờ sáng mai (6-9) đến khi có tin cuối cùng về bão số 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, TP hoãn các cuộc họp không thật cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung toàn lực ứng phó với cơn bão số 3.

Các huyện ven biển có trách nhiệm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, tàu thuyền tại nơi tránh trú, khu vực có nguy cơ ngập sâu do sóng lớn, nước dâng, mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở không bảo đảm an toàn.

"Kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn. Trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân"- công điện chỉ rõ.

Ngư dân trên các chòi canh ngao di dời vào đất liền tránh bão số 3. Ảnh: Th.Tuấn

Tại công điện, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão, lũ. Xử lý nghiêm chủ doanh nghiệp, phương tiện, tàu thuyền, lồng bè không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng, chống bão.

Theo báo cáo nhanh, đến chiều 5-9, toàn bộ 1.714 tàu thuyền/5.287 ngư dân; 622 lều, chòi/692 người trông coi đầm bãi ở khu vực ven biển của tỉnh Nam Định đều đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng đi của bão từ các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương để tìm nơi tránh trú.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu thực hiện kiểm đếm, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển, chủ các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản; nhân dân vùng cửa sông, ven biển, chòi canh vào nơi tránh trú an toàn hoàn thành xong trước 11 giờ trưa 6-9.