Xét tuyển vào ĐHQG TP HCM, không bắt buộc thi đánh giá năng lực

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Xét tuyển vào ĐHQG TP HCM, không bắt buộc thi đánh giá năng lực

Tin-ảnh: N.Huỳnh

Ngày 14-12, ĐHQG TP HCM đã thông tin chính thức về việc thực hiện phương thức xét tuyển tổng hợp trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Theo đó, trong quá trình chuẩn bị tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, ĐHQG TP HCM đã nhận được nhiều ý kiến băn khoăn từ phụ huynh và thí sinh, liên quan thông tin "ĐHQG TP HCM thống nhất triển khai 1 phương thức xét tuyển tổng hợp".

Từ năm 2025, ĐHQG TP HCM đã định hướng xây dựng một khung xét tuyển thống nhất ở cấp hệ thống. Trong đó, các trường đại học thành viên được trao quyền tự chủ để lựa chọn, kết hợp và xác định trọng số các tiêu chí xét tuyển phù hợp với đặc thù đào tạo của từng đơn vị.

ĐHQG TP HCM khẳng định định hướng tuyển sinh năm 2026 là sự kế thừa và tiếp tục hoàn thiện chủ trương nêu trên, hoàn toàn không phải là sự thay đổi đột ngột hay loại bỏ các diện xét tuyển đang được thực hiện theo quy chế hiện hành.

Xét tuyển vào ĐHQG TP HCM, không bắt buộc thi đánh giá năng lực - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức năm 2025

Thực tế, Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM đã áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp từ năm 2022 và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phương thức xét tuyển tổng hợp được hiểu là việc sử dụng một khung công thức xét tuyển thống nhất. Trong đó, thí sinh có thể tham gia xét tuyển thông qua các nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau, như kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức, kết quả học tập THPT và các tiêu chí phù hợp khác theo quy định.

Đối với kỳ thi đánh giá năng lực, đây là một trong những công cụ đánh giá năng lực học tập quan trọng, tiếp tục được ĐHQG TP HCM khuyến khích sử dụng trên cơ sở tự chủ của các trường đại học thành viên.

Tuy nhiên, ĐHQG TP HCM không bắt buộc thí sinh phải tham dự kỳ thi này để được xét tuyển. Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc các kết quả hợp lệ khác theo quy chế vẫn được bảo đảm quyền lợi, được hướng dẫn cụ thể trong phương án tuyển sinh của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, các chế độ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn tiếp tục được thực hiện đầy đủ, nhất quán và không thay đổi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo