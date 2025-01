Xét xử phúc thẩm vụ án đăng kiểm: Hai cựu cục trưởng xin giảm án

Phiên xét xử được chú ý khi các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm án, trong khi đó đại diện VKSND TP HCM đề nghị tăng mức án đối với những hành vi phạm tội nghiêm trọng

Ngày 6-1, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với 144/254 bị cáo trong vụ án sai phạm tại 11 trung tâm đăng kiểm ở TP HCM và 3 trung tâm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Phiên xét xử được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính ở TAND Cấp cao tại TP HCM và điểm cầu tại Trại giam Chí Hòa (Bộ Công an), do thẩm phán Hoàng Thanh Dũng làm chủ tọa.

Xin giảm án

Phiên tòa được mở do kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của VKSND TP HCM. Trong đó, 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam là Đặng Việt Hà (SN 1972) và Trần Kỳ Hình (SN 1963) có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trần Kỳ Hình bị kết luận buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, dẫn đến sai phạm, tiêu cực có hệ thống tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước trong thời gian dài. Khi phát hiện tiêu cực, bị cáo không xử lý mà còn nhận hối lộ 7,16 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo lợi dụng chức vụ duyệt 63 hồ sơ trái quy định, tạo điều kiện cho các cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện hoạt động. Bị cáo Trần Kỳ Hình bị TAND TP HCM xét xử sơ thẩm tuyên 25 năm tù về các tội "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Đặng Việt Hà, kế nhiệm bị cáo Trần Kỳ Hình, cũng bị xác định buông lỏng quản lý, nhận hối lộ tổng cộng 40,26 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 8,55 tỉ đồng, phạm tội "Nhận hối lộ" và bị TAND TP HCM xét xử sơ thẩm tuyên 19 năm tù.

Ngoài 2 cựu cục trưởng, TAND TP HCM còn tuyên án 252 bị cáo khác trong vụ án từ 1 năm tù cho hưởng án treo đến 30 năm tù giam. Trong đó, cựu Cục phó Nguyễn Vũ Hải nhận 4 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ". Bị cáo Trần Anh Quân, cựu Trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới (VAR), bị phạt 14 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Trần Lập Nghĩa, ông chủ của 3 trung tâm đăng kiểm, bị phạt 13 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; 12 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác"; 5 năm tù về tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác"; tổng hợp hình phạt phải chấp hành là 30 năm tù...

Số tiền hơn 44,6 tỉ đồng đã được các bị cáo nộp khắc phục hậu quả, số tiền còn lại tiếp tục bị yêu cầu thu hồi theo pháp luật. Trong đó, bị cáo Trần Kỳ Hình phải nộp thêm hơn 4 tỉ đồng, Đặng Việt Hà hơn 2,6 tỉ đồng, Trần Lập Nghĩa hơn 13 tỉ đồng...

Bị cáo Đặng Việt Hà và các đồng phạm tại tòa

Kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với 18 bị cáo

Theo bản án sơ thẩm, vụ án bắt đầu từ chủ trương của lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, thông qua việc truyền đạt chủ trương (không bằng văn bản) đến lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm, đăng kiểm viên, nhân viên.

Từ đó các bị cáo đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc buông lỏng quản lý, giám sát, cố ý làm trái các quy định của pháp luật về đăng kiểm; chỉ đạo cấp dưới trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua trung gian nhận tiền hối lộ của các tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện, các đối tượng liên quan, để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa (tàu sông) trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động; trong hoạt động đăng kiểm đối với các phương tiện cơ giới đường bộ (đó là cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ định kỳ; trong nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới cải tạo); các phương tiện thủy nội địa (đó là cấp chứng nhận thông báo đủ năng lực cho các cơ sở đóng tàu trái pháp luật và kiểm tra đánh giá và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện thủy nội địa hoạt động) để bỏ qua lỗi vi phạm, cấp chứng nhận trái pháp luật.

Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, VKSND TP HCM đã kháng nghị, đề nghị TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm theo hướng tăng mức hình phạt tù giam đối với 18 bị cáo từng là cán bộ Phòng VAR và một số lãnh đạo, đăng kiểm viên thuộc các trung tâm đăng kiểm tại miền Tây và TP HCM.

Các bị cáo này gồm: Huỳnh Thái Bảo, Trần Văn Cảnh, Sơn Minh Khương, Đặng Phong Em, Nguyễn Minh Trị (cùng tội danh "Giả mạo trong công tác"); Đặng Trần Khanh, Mai Đức Truyền, Trần Anh Tú, Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Minh Trị (cùng tội danh "Nhận hối lộ"); Võ Tấn Đạt, Phạm Ngọc Hoan, Đậu Đức Vũ, Huỳnh Văn Thoa, Dương Nghĩa, Nguyễn Thái Hòa, Nguyễn Văn Thái (cùng tội danh "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"); Trịnh Bình Dương, Vũ Hồng Quang (cùng tội danh "Đưa hối lộ"). VKSND TP HCM cho rằng mức án sơ thẩm chưa phản ánh đúng tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, đồng thời thiếu công bằng so với các bị cáo có hành vi tương tự.

TAND Cấp cao tại TP HCM dự kiến xét xử vụ án trong 12 ngày, tuyên án vào ngày 17-1.