Xét xử phúc thẩm vụ án Thuận An

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời xem xét lại hậu quả thiệt hại tại các dự án.

Ngày 18-12, Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân (TAND) Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày.

Xét xử phúc thẩm vụ án Thuận An - Ảnh 1.

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà tại phiên toà cấp sơ thẩm

Sau phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 9-2025, 17 bị cáo trong vụ án kháng cáo. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và một số bị cáo khác rút đơn kháng cáo.

Tại phiên toà cấp phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Hưng đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền mà các bị cáo cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả.

Trước đó, từ ngày 8 đến 18-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tuyên án phạt 29 bị cáo về các tội: "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Theo đó, Nguyễn Duy Hưng bị phạt 10 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Lê Ô Pích, cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ, bị phạt 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị cáo Phạm Thái Hà bị Tòa tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". 

Các bị cáo còn lại bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù về các tội danh nêu trên.

Theo bản án sơ thẩm, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Xét xử phúc thẩm vụ án Thuận An - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng tại phiên sơ thẩm

Trách nhiệm cao nhất trong vụ án này là bị cáo Nguyễn Duy Hưng. Bị cáo đã lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương để tác động, can thiệp vào hoạt động đấu thầu; dùng tiền để tác động các cán bộ, công chức tại các Ban Quản lý dự án, UBND một số tỉnh có liên quan để được trúng thầu; chỉ đạo những cán bộ, nhân viên khác trong Tập đoàn Thuận An thực hiện các hành vi vi phạm trong đấu thầu.

Bản án nêu rõ trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang cũ, Tuyên Quang cũ, Quảng Ninh, TP Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải cũ (gồm Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt; Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; Gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2; Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải cũ), Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà, để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải cũ tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

Tin liên quan

Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

(NLĐO)- Bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù trong vụ Thuận An, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

(NLĐO)- Sau hơn 1 tháng tuyên án sơ thẩm, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Chiều nay, tuyên án cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

(NLĐO)- Sau nhiều ngày nghị án, chiều nay 18-9, Toà sẽ ra phán quyết đối với cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng các đồng phạm trong vụ Thuận An.

