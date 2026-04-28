Pháp luật

Xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Đình Thắng về tội "Khủng bố"

Cao Nguyên

(NLĐO) - Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử vắng mặt Nguyễn Đình Thắng và tuyên phạt bị cáo này 11 năm tù về tội "Khủng bố".

Ngày 28-4, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Đình Thắng (SN 1958, nơi cư trú cuối cùng trước khi vượt biên ra nước ngoài là phường Nhiêu Lộc, TP HCM), hiện sinh sống tại Mỹ, về tội “Khủng bố”.

Nguyễn Đình Thắng bị xét xử vắng mặt về tội Khủng bố tại Đắk Lắk

Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội "Khủng bố"

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Đình Thắng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc “Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS”, có trụ sở tại Mỹ và văn phòng tại Thái Lan. Bộ Công an Việt Nam từng có thông báo rằng tổ chức BPSOS liên quan đến khủng bố.

Nguyễn Đình Thắng đồng thời là kẻ chỉ đạo thành lập, quản lý, điều hành tổ chức “Người Thượng vì công lý - MSFJ" tại Thái Lan (Bộ Công an Việt Nam đã có thông báo MSFJ là tổ chức khủng bố).

Thông qua các tổ chức này, Nguyễn Đình Thắng đã yêu cầu, xúi giục, lôi kéo, giúp sức Y Quynh Bdap chỉ đạo một số đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11-6-2023 tại xã Ea Ktur, Ea Tiêu thuộc huyện Cư Kuin (cũ), tỉnh Đắk Lắk, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây ra tình trạng hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân, xâm hại đến trật tự, an toàn công cộng tại Việt Nam.

Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù.

Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, việc xét xử là đúng người, đúng tội. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Truy nã đối tượng trong vụ án gây xôn xao ở Đắk Lắk vào năm 2023

Truy nã đối tượng trong vụ án gây xôn xao ở Đắk Lắk vào năm 2023

(NLĐO) - Nếu phát hiện bị can Nguyễn Đình Thắng bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Bộ Công an: Tổ chức "Ủy ban cứu người vượt biển" có liên quan đến khủng bố

(NLĐO)- Bộ Công an xác định tổ chức "Ủy ban cứu người vượt biển" (BPSOS), do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, có liên quan đến khủng bố

Tuyên án 100 bị cáo trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk

(NLĐO) - HĐXX đã tuyên án 100 bị cáo trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk với mức án cao nhất là tù chung thân.

tỉnh Đắk Lắk Bộ Công an khủng bố Nguyễn Đình Thắng
    Thông báo