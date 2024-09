Xét xử vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2: Bố trí gần 1.000 ghế ngồi ở sân tòa

Chiều 18-9, Chánh văn phòng TAND TP HCM Phạm Ngọc Duy cho biết công tác chuẩn bị cho phiên tòa đã cơ bản hoàn tất. Tòa án đã sắp xếp chỗ ngồi cho gần 1.000 người, bao gồm những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các luật sư.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, có gần 100 luật sư sẽ tham dự phiên xử. Toà án còn triệu tập hơn 500 tổ chức, cá nhân cò quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án.

Bố trí ghế ngồi cho gần 1.000 người tại phiên xét xử vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2

Theo ghi nhận, khu vực bố trí ghế ngồi tại sân TAND TP HCM đã được dựng rạp che. Khu vực này còn được lắp đặt màn hình LED để phát trực tiếp diễn biến phiên tòa cho những người tham dự.

Dự kiến, công tác an ninh sẽ được siết chặt để đảm bảo trật tự trong suốt phiên tòa. Lực lượng chức năng sẽ có mặt đông đảo, kiểm soát ra vào khu vực tòa án và thiết lập hàng rào an ninh. Những người tham dự sẽ phải qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt để đảm bảo không có vật dụng nguy hiểm.

Trước đó, TAND TP HCM thông tin phiên toà sẽ xét xử vắng mặt đối với hơn 35.000 nhà đầu tư đã mua trái phiếu "khống" trong vụ án. HĐXX xác định việc xét xử vắng mặt các bị hại này không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ.