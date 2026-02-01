HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xin thay đổi công năng trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng bỏ hoang ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Tỉnh Thanh Hóa đang giao xem xét, đề xuất thay đổi công năng của trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng xây xong rồi bỏ hoang suốt nhiều năm, gây lãng phí.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa có văn bản chỉ đạo gửi các sở ngành, trong đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc thu hồi và giao tài sản công là cơ sở nhà, đất Trung tâm hội nghị Hàm Rồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa quản lý, khai thác theo đúng quy định.

Xin thay đổi công năng trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng bỏ hoang ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng bỏ hoang suốt nhiều năm qua. Ảnh: Tuấn Minh

Văn bản cũng yêu cầu sau khi tiếp nhận, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng phương án khai thác cụ thể, trong đó có nội dung kêu gọi đầu tư xây dựng Trung tâm dưỡng lão theo đề xuất của địa phương, nhằm bảo đảm đúng mục tiêu dự án và phát huy hiệu quả đầu tư.

Trước đó, UBND phường Hàm Rồng có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xin phương án thay đổi công năng của Trung tâm hội nghị Hàm Rồng thành Trung tâm dưỡng lão bán trú dành cho người cao tuổi.

Theo báo cáo của UBND phường Hàm Rồng, khu trung tâm này có tổng diện tích hơn 35.600 m2, gồm 7 khu nhà với 48 phòng làm việc, nhiều hội trường và khu nhà nghỉ sinh thái. Do không được khai thác trong thời gian dài, nhiều hạng mục đã xuống cấp: Sơn tường bong tróc, nền gạch hư hỏng, cửa kính vỡ, hệ thống điện bị hư hại.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về phương án quản lý, sử dụng công trình, phường Hàm Rồng đã phối hợp với các sở, ngành tìm đơn vị tiếp nhận và khai thác. Tuy nhiên, đến nay chưa có cơ quan, tổ chức nào đề xuất phương án sử dụng hiệu quả, đúng mục tiêu đầu tư ban đầu.

Xin thay đổi công năng trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng bỏ hoang ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Do để hoang lâu ngày, công trình đã xuống cấp, hư hỏng nhiều nơi

Để tránh lãng phí, phường Hàm Rồng đề xuất kêu gọi đầu tư theo hướng chuyển đổi công năng thành Trung tâm dưỡng lão theo mô hình "chống cô đơn cho người già".

Theo đề xuất, mô hình này hoạt động theo hình thức bán trú: Buổi sáng xe đón người cao tuổi đến trung tâm sinh hoạt, buổi chiều đưa về nhà. Tại đây, người cao tuổi có thể tham gia các hoạt động thể dục, văn hóa, văn nghệ, giao lưu bạn bè, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng.

UBND phường Hàm Rồng cho rằng khu đất có diện tích lớn, nhiều cây xanh, không gian biệt lập và yên tĩnh, rất phù hợp để phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

Công trình trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng bỏ hoang suốt nhiều năm

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng thuộc phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa cũ, (nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) được khởi công tháng 12-2012, đưa vào sử dụng tháng 11-2014. Dự án lúc đầu có tổng mức đầu tư khoảng 110 tỉ đồng, sau nhiều lần điều chỉnh có tổng mức đầu tư hơn 160 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài và khoảng 10% vốn đối ứng.

Trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng này là một công trình lớn được xây dựng để phục vụ các sự kiện văn hóa quan trọng của TP Thanh Hóa cũ và tỉnh Thanh Hóa, thế nhưng kể từ ngày xây dựng, công trình không được sử dụng đúng mục đích ban đầu.

Năm 2015, TP Thanh Hóa đã trưng dụng trung tâm này để cán bộ UBND TP Thanh Hóa làm việc trong lúc xây trung tâm hành chính mới. Đến năm 2019, UBND TP Thanh Hóa chuyển trụ sở, thì Trung tâm hội nghị Hàm Rồng ngưng hoạt động.

Xin thay đổi công năng trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng bỏ hoang ở Thanh Hóa - Ảnh 3.

Một dãy nhà biệt thự được đầu tư khang trang, hiện đại nhưng không phát huy đúng công năng, để không nhiều năm

Công trình này sau đó tiếp tục được TP Thanh Hóa trưng dụng làm làm nơi cách ly tập trung bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong thời gian dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, sau ít tháng sử dụng cách ly, công trình hiện bỏ hoang khiến nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng.

Sau khi báo chí lên tiếng về sự lãng phí của một công trình quy mô, được đầu tư số tiền rất lớn, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị tìm phương án và sau đó thống nhất chuyển 5 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh tới làm việc.

Tuy nhiên, sau đó 5 đơn vị sự nghiệp không chuyển tới khiến công trình vẫn bỏ không suốt nhiều năm qua.

