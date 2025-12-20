HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu có doanh thu vượt ngưỡng 7.100 tỉ đồng

Ngọc Giang

(NLĐO)- Vượt qua thách thức từ thị trường và thiên tai, XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 866 tỉ đồng.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Theo báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, tổng doanh số phát hành của công ty ước đạt hơn 7.167 tỉ đồng. Trong đó, riêng vé số truyền thống đạt 7.150 tỉ đồng, tăng 8,66% so với năm 2024. Tổng doanh thu tiêu thụ ước tính đạt hơn 7.176 tỉ đồng, vượt kế hoạch năm đề ra. Đáng chú ý, tỉ lệ tiêu thụ vé truyền thống đạt mức 99,9%.

XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu: Doanh thu vượt ngưỡng 7.100 tỉ, nộp ngân sách 2.350 tỉ đồng - Ảnh 1.

Lãnh đạo XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu nhận hoa chúc mừng từ Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TPHCM

Nhờ kiểm soát tốt chi phí và linh hoạt trong điều hành, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp ước đạt hơn 866 tỉ đồng, đạt 104,49% so với kế hoạch. Kết quả này giúp công ty đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 2.350 tỉ đồng, vượt 10,33% so với chỉ tiêu.

Để đạt được kết quả này, công ty đã tận dụng tốt việc Bộ Tài chính cho phép tăng hạn mức phát hành 4 kỳ vé Xuân Ất Tỵ và tăng doanh số phát hành từ 130 tỉ đồng lên 140 tỉ đồng/kỳ từ tháng 6-2025. Bên cạnh đó, việc mở rộng mạng lưới văn phòng đại diện tại các thị trường trọng điểm đã giúp hệ thống 106 đại lý hoạt động hiệu quả hơn.

Dù đạt kết quả khả quan, lãnh đạo công ty thừa nhận hoạt động kinh doanh vẫn đối mặt với nhiều áp lực từ lạm phát, thời tiết cực đoan và sự cạnh tranh gay gắt của các loại hình trò chơi có thưởng khác. Tình trạng làm giả vé số và lô đề bất hợp pháp cũng là rào cản lớn đối với vé số truyền thống.

XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu: Doanh thu vượt ngưỡng 7.100 tỉ, nộp ngân sách 2.350 tỉ đồng - Ảnh 2.

Khen thưởng cho các đại lý có đóng góp xuất sắc cho hoạt động kinh doanh của công ty

Song song với kinh doanh, công ty đã dành hơn 4 tỉ đồng cho các hoạt động phúc lợi, xã hội. Các hoạt động tiêu biểu bao gồm: Hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đồng bào bị bão lũ, xây dựng 8 căn nhà Đại đoàn kết tại Tây Ninh, tài trợ hàng ngàn suất học bổng và thiết bị giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ.

Bước sang năm 2026, XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu nộp ngân sách vượt kế hoạch từ 5% đến 10%. Điểm nhấn quan trọng là việc chính thức phát hành mẫu vé số mới ứng dụng công nghệ in kỹ thuật số và mã QR định danh từ ngày 6-1-2026. Đây là bước tiến nhằm tăng cường tính bảo mật, chống làm giả và khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường miền Nam.

XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu: Doanh thu vượt ngưỡng 7.100 tỉ, nộp ngân sách 2.350 tỉ đồng - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động cùng trách nhiệm của tập thể công ty trong việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tài chính và đóng góp ngân sách cũng như tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội. 

Lãnh đạo Thành phố đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy sự năng động, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như ứng dụng công nghệ in kỹ thuật số và mã QR định danh trên vé số; phát triển thị trường bền vững; tăng cường giám sát toàn diện và chủ động phối hợp với các Công ty XSKT TPHCM, Bình Dương để hoàn thiện phương án sáp nhập theo đúng định hướng của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Bà Rịa - Vũng Tàu ngân sách nhà nước Xổ số kiến thiết Lợi nhuận trước thuế kết quả kinh doanh hoạt động sản xuất XSKT nộp ngân sách sản xuất kinh doanh
