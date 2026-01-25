HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: 20 giải độc đắc đã lộ diện người trúng

Thu Tâm

(NLĐO) - Tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại An Giang, Đồng Tháp và Tây Ninh mỗi nơi 4 lần; Vĩnh Long và TPHCM mỗi nơi 3 lần

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc tương đương với 616 tỉ đồng. Trong đó, có 20 giải độc đắc đã tìm ra địa phương có khách hàng trúng thưởng.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 18-1, giải độc đắc (dãy số 442231) trúng tại An Giang.

Nhiều người ở TPHCM , An Giang trúng độc đắc xổ số miền Nam tuần qua - Ảnh 1.

Giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại An Giang. Ảnh: ĐLVS Kim Dậu

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 442231) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 796131) cũng trúng tại Đồng Tháp.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 19-1, giải độc đắc (dãy số 647068) vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 786514) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 786581) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 20-1, giải độc đắc (dãy số 787820) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 300409) trúng tại TPHCM.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 305017) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 21-1, giải độc đắc (dãy số 259514) trúng tại An Giang.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 497994) trúng tại TPHCM.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 200841) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 22-1, giải độc đắc (dãy số 626995) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 995451) "ở lại" Tây Ninh.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 582586) vẫn đang "bặt vô âm tín".

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 23-1, giải độc đắc (dãy số 042663) trúng tại An Giang.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 860646) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 206511) trúng tại TPHCM.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 24-1, giải độc đắc (dãy số 724047) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 124594) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 450526) trúng tại Đồng Tháp.

Nhiều người ở TPHCM , An Giang trúng độc đắc xổ số miền Nam tuần qua - Ảnh 4.

Giải độc đắc của vé số Long An cũng trúng tại An Giang. Ảnh: ĐLVS Hoàng

Vé số Long An mở thưởng chiều 24-1, giải độc đắc (dãy số 145400) trúng tại An Giang.

Như vậy, tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại An Giang, Đồng Tháp và Tây Ninh mỗi nơi 4 lần; Vĩnh Long và TPHCM mỗi nơi 3 lần; Cà Mau và Cần Thơ mỗi nơi 1 lần. Ngoài ra, 2 giải độc đắc của vé số An Giang và vé số TPHCM (ngày 19-1) đến nay vẫn chưa xuất hiện người trúng.

Tin liên quan

Xôn xao giải độc đắc xổ số miền Nam trúng tại quán nhậu Cậu Út ở Cần Thơ

Xôn xao giải độc đắc xổ số miền Nam trúng tại quán nhậu Cậu Út ở Cần Thơ

(NLĐO) – Hôm nay (24-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước

Xổ số miền Nam chưa tìm ra chủ nhân 3 giải độc đắc

(NLĐO) - Theo các đại lý vé số, việc 3 giải độc đắc của xổ số miền Nam đều chưa tìm ra chủ nhân may mắn sau một ngày mở thưởng là điều bất ngờ

Xổ số miền Nam: “Dậy sóng” với 2 giải độc đắc của vé số Tây Ninh

(NLĐO) - Hôm nay (23-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

vé số xổ số XSMN Vĩnh Long Cần Thơ An Giang Xổ số kiến thiết Tây Ninh kết quả xổ số XSKT TPHCM Đồng Tháp Cà Mau xổ số miền nam xổ số hôm nay trúng số KQXS kết quả xổ số hôm nay trực tiếp xổ số xổ số trực tiếp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo