Xổ số miền Nam: 20 giải độc đắc đã lộ diện người trúng

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc tương đương với 616 tỉ đồng. Trong đó, có 20 giải độc đắc đã tìm ra địa phương có khách hàng trúng thưởng.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 18-1, giải độc đắc (dãy số 442231) trúng tại An Giang.

Giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại An Giang. Ảnh: ĐLVS Kim Dậu

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 442231) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 796131) cũng trúng tại Đồng Tháp.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 19-1, giải độc đắc (dãy số 647068) vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 786514) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 786581) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 20-1, giải độc đắc (dãy số 787820) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 300409) trúng tại TPHCM.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 305017) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 21-1, giải độc đắc (dãy số 259514) trúng tại An Giang.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 497994) trúng tại TPHCM.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 200841) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 22-1, giải độc đắc (dãy số 626995) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 995451) "ở lại" Tây Ninh.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 582586) vẫn đang "bặt vô âm tín".

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 23-1, giải độc đắc (dãy số 042663) trúng tại An Giang.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 860646) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 206511) trúng tại TPHCM.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 24-1, giải độc đắc (dãy số 724047) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 124594) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 450526) trúng tại Đồng Tháp.

Giải độc đắc của vé số Long An cũng trúng tại An Giang. Ảnh: ĐLVS Hoàng

Vé số Long An mở thưởng chiều 24-1, giải độc đắc (dãy số 145400) trúng tại An Giang.

Như vậy, tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại An Giang, Đồng Tháp và Tây Ninh mỗi nơi 4 lần; Vĩnh Long và TPHCM mỗi nơi 3 lần; Cà Mau và Cần Thơ mỗi nơi 1 lần. Ngoài ra, 2 giải độc đắc của vé số An Giang và vé số TPHCM (ngày 19-1) đến nay vẫn chưa xuất hiện người trúng.