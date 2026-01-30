Xổ số miền Nam: 3 dãy số trúng độc đắc đang tìm chủ nhân may mắn

Chiều 30-1, các đại lý vé số vẫn đang tỏ ra bất ngờ trước việc chưa tìm ra chủ nhân trúng giải độc đắc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam mở thưởng trước đó một ngày.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 29-1. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 902776) của vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 29-1, được xác định trúng tại tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, đến chiều 30-1, chỉ mới có khách hàng trúng 7 vé an ủi đã đến đại lý vé số Nhựt ở xã Phan Rí Cửa và đại lý Tùng ở phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để đổi thưởng 350 triệu đồng; còn chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 394184) của vé số Tây Ninh vẫn đang "bặt vô âm tín".

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Tây Ninh được xác định trúng ở TPHCM. Đến chiều 30-1, những khách hàng đầu tiên trúng giải an ủi vé số Tây Ninh đã đến đại lý vé số Truyện Mập ở TPHCM để đổi thưởng.

Giải an ủi của vé số An Giang đã tìm ra người trúng. Ảnh: ĐLVS Quang Vinh 59

Vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 727511) cũng chưa tìm ra người trúng 14 vé. Trong khi đó, giải an ủi của vé số An Giang đã tìm ra khách hàng trúng ở TP Cần Thơ và tỉnh Tây Ninh.