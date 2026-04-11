Xổ số miền Nam: 9 giải độc đắc trúng tại một tỉnh trong 5 ngày

Chiều 11-4, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng giải độc đắc của một đài mở thưởng trước đó.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 10-4. Trong đó 2 giải độc đắc của vé số Vĩnh Long và Trà Vinh cùng trúng tại tỉnh Tây Ninh

Theo đó, vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 10-4, giải độc đắc (dãy số 046089) được các đại lý vé số xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi bán trúng 39 tỉ đồng (gồm 16 vé trúng giải độc đắc và 144 vé trúng giải khuyến khích lẫn an ủi) là đại lý vé số Lộc Phát ở xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 760016) của vé số Vĩnh Long được xác định trúng tại xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Việc giải độc đắc liên tục "nổ" tại tỉnh Tây Ninh khiến mạng xã hội "dậy sóng". Bởi lẽ, trước đó, vào ngày 6-4, giải độc đắc của vé số Đồng Tháp và vé số Cà Mau cùng trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Bến Tre trúng tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Một ngày sau, giải độc đắc của vé số Bến Tre tiếp tục trúng tại Tây Ninh. Nơi bán trúng qua hình thức mua online là đại lý vé số Phát Tài ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Đến ngày 9-4, vé số của 3 đài là Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang cùng "nổ" tại tỉnh Tây Ninh. Trong đó, giải độc đắc của vé số Tây Ninh tiếp tục trúng tại xã Cần Giuộc.

Như vậy, trong 5 ngày liên tiếp, xổ số miền Nam ghi nhận 9 giải độc đắc trúng tại tỉnh Tây Ninh.