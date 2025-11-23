HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Bất ngờ cách nhận thưởng giải đặc biệt của người đàn ông ở phường Linh Xuân, TPHCM

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam đã xác định được nơi trúng giải đặc biệt vé số Long An là tại phường Linh Xuân, TPHCM.

Sáng sớm 23-11, liên quan đến giải đặc biệt của xổ số miền Nam, thông tin từ đại lý vé số Phước Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi đây đã di chuyển trong đêm để đến phường Linh Xuân, TPHCM đổi thưởng cho một chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 480092) 10 tỉ đồng vé số Long An, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 22-11; 9 vé trúng đặc biệt còn lại vẫn chưa lộ diện người trúng.

Cách thức nhận thưởng Xổ số miền Nam của người trúng giải đặc biệt tại TPHCM - Ảnh 1.

5 tờ vé số Long An trúng đặc biệt đã lộ diện chủ nhân may mắn. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

"Mình đã giao dịch thành công 5 vé đặc biệt. Khách yêu cầu nhận hết tiền mặt. Cảm ơn anh trai chọn Phú Vinh làm nơi giao dịch" – đại diện đại lý vé số Phú Vinh thông tin.

Trong khi đó, giải an ủi vé số Long An cũng được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Khánh Châu ở phường Bến Cát, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Long An, vé số Bình Phước của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước đã xác định được khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 144416) 9 tờ vé số tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng 18 tỉ đồng là đại lý vé số Hoàng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hiện, còn 5 tờ vé số Bình Phước trúng giải đặc biệt còn lại vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Cách thức nhận thưởng Xổ số miền Nam của người trúng giải đặc biệt tại TPHCM - Ảnh 2.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tiền Giang, vé số Kiên Giang và vé số Đà Lạt.

Xổ số miền Nam: Nhiều người ở TP HCM trúng đặc biệt liền đổi thưởng trong đêm

Xổ số miền Nam: Nhiều người ở TP HCM trúng đặc biệt liền đổi thưởng trong đêm

(NLĐO) - Kết quả xổ miền Nam ghi nhận giải đặc biệt vé số Vĩnh Long và vé số Bình Dương đều trúng tại TP HCM

Xổ số miền Nam: “Truy tìm” chủ nhân trúng đặc biệt 4 tờ vé số Bình Thuận

(NLĐO) - Kết quả xổ miền Nam ghi nhận giải đặc biệt vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Tây Ninh, hiện còn 4 vé chưa đổi thưởng

Xổ số miền Nam: 2 cây vé số trúng lớn tại Tây Ninh và TP HCM

(NLĐO) - Kết quả xổ miền Nam ghi nhận 2 cây vé số Bình Thuận và Tây Ninh trúng lớn tại TP HCM và Tây Ninh

