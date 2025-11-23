Xổ số miền Nam: Bất ngờ cách nhận thưởng giải đặc biệt của người đàn ông ở phường Linh Xuân, TPHCM

Sáng sớm 23-11, liên quan đến giải đặc biệt của xổ số miền Nam, thông tin từ đại lý vé số Phước Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi đây đã di chuyển trong đêm để đến phường Linh Xuân, TPHCM đổi thưởng cho một chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 480092) 10 tỉ đồng vé số Long An, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 22-11; 9 vé trúng đặc biệt còn lại vẫn chưa lộ diện người trúng.

5 tờ vé số Long An trúng đặc biệt đã lộ diện chủ nhân may mắn. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

"Mình đã giao dịch thành công 5 vé đặc biệt. Khách yêu cầu nhận hết tiền mặt. Cảm ơn anh trai chọn Phú Vinh làm nơi giao dịch" – đại diện đại lý vé số Phú Vinh thông tin.

Trong khi đó, giải an ủi vé số Long An cũng được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Khánh Châu ở phường Bến Cát, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Long An, vé số Bình Phước của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước đã xác định được khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 144416) 9 tờ vé số tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng 18 tỉ đồng là đại lý vé số Hoàng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hiện, còn 5 tờ vé số Bình Phước trúng giải đặc biệt còn lại vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tiền Giang, vé số Kiên Giang và vé số Đà Lạt.