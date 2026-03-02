Xổ số miền Nam: Chiều 2-3, lộ diện 5 người trúng độc đắc

Chiều 2-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra thêm 5 khách hàng trúng giải độc đắc vé số của 2 đài là Tiền Giang và Kiên Giang.

Giải độc đắc của vé số Tiền Giang trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 1-3, giải độc đắc (dãy số 549308) được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho 3 khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 8 vé Tiền Giang là đại lý vé số Minh Lý ở phường Hòa Thành và đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. 8 vé Tiền Giang trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh thông báo cho khách hàng nhanh chóng đến đổi thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 124254) của vé số Kiên Giang được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 5 vé Kiên Giang là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Còn lại 11 vé Kiên Giang trúng độc đắc chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Trước đó, vào tối 1-3, sau khi kết quả xổ số miền Nam vừa công bố, đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đã đổi thưởng cho một nữ khách hàng may mắn trúng độc đắc (dãy số 578627) 15 vé Đà Lạt. Còn 1 vé Đà Lạt trúng độc đắc đến chiều 2-3 vẫn chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Như vậy, 3 đài của xổ số miền Nam mở thưởng chiều 1-3 đều đã xác định được nơi có khách hàng trúng giải độc đắc là Vĩnh Long, An Giang và Tây Ninh.