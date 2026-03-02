HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Chiều 2-3, lộ diện 5 người trúng độc đắc

Thu Tâm

(NLĐO) – Ba đài của xổ số miền Nam đã xác định được nơi có khách hàng trúng giải độc đắc là Vĩnh Long, An Giang và Tây Ninh.

Chiều 2-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra thêm 5 khách hàng trúng giải độc đắc vé số của 2 đài là Tiền Giang và Kiên Giang.

Xổ số miền Nam 2026: 5 Người trúng độc đắc tại Vĩnh Long , An Giang , Tây Ninh - Ảnh 1.

Giải độc đắc của vé số Tiền Giang trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 1-3, giải độc đắc (dãy số 549308) được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho 3 khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 8 vé Tiền Giang là đại lý vé số Minh Lý ở phường Hòa Thành và đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. 8 vé Tiền Giang trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh thông báo cho khách hàng nhanh chóng đến đổi thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 124254) của vé số Kiên Giang được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 5 vé Kiên Giang là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Còn lại 11 vé Kiên Giang trúng độc đắc chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Xổ số miền Nam 2026: 5 Người trúng độc đắc tại Vĩnh Long , An Giang , Tây Ninh - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Trước đó, vào tối 1-3, sau khi kết quả xổ số miền Nam vừa công bố, đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đã đổi thưởng cho một nữ khách hàng may mắn trúng độc đắc (dãy số 578627) 15 vé Đà Lạt. Còn 1 vé Đà Lạt trúng độc đắc đến chiều 2-3 vẫn chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Xổ số miền Nam 2026: 5 Người trúng độc đắc tại Vĩnh Long , An Giang , Tây Ninh - Ảnh 3.

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Như vậy, 3 đài của xổ số miền Nam mở thưởng chiều 1-3 đều đã xác định được nơi có khách hàng trúng giải độc đắc là Vĩnh Long, An Giang và Tây Ninh.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: 48 vé trúng giải độc đắc đang được đại lý “truy tìm”

Xổ số miền Nam: 48 vé trúng giải độc đắc đang được đại lý “truy tìm”

(NLĐO) – Các đại lý vé số đang “truy tìm” những khách hàng trúng độc đắc 48 vé của 3 đài thuộc xổ số miền Nam là Tây Ninh, Bình Dương và TPHCM

Xổ số miền Nam: Bất ngờ nơi trúng giải độc đắc của vé số TPHCM

(NLĐO) – Trong vòng chưa đầy 2 tháng, giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền Nam đã "nổ" 11 lần tại đại lý vé số này.

Lý do người bán vé số dạo không còn “khóc ròng” trước giờ xổ số

(NLĐO) - Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã kiến nghị Bộ Tài chính cho tăng doanh số phát hành lên 160 tỉ đồng mỗi kỳ, từ 1-4.

tỉnh Tây Ninh xổ số Vĩnh Long xổ số miền nam xổ số hôm nay tỉnh an giang
