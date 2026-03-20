Xổ số miền Nam: Chiều 20-3, lộ diện người trúng độc đắc 23 vé

Chiều 20-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên Facebook của mình, các đại lý vé số đã tìm ra những khách hàng trúng giải độc đắc tổng cộng 23 vé của 2 đài thuộc xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam chiều 19-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 19-3, giải độc đắc (dãy số 745232) được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Thêm 9 vé Bình Thuận trúng độc đắc tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Ngay sau khi kết quả được công bố, nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên may mắn trúng giải độc đắc 1 vé Bình Thuận được xác định là đại lý vé số Mỹ Phương ở ấp Ba Hòn, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.

Đến chiều 20-3, đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang đã thông tin vừa "rước" thêm 9 vé Bình Thuận trúng giải độc đắc.

Cũng trong chiều 20-3, thông tin từ hệ thống đại lý vé số Đại Lộc Phát ở phường Chợ Quán, TPHCM cho biết vừa đổi thưởng xong cho những khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 749600) tổng cộng 14 vé Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 18-3.

14 vé Đồng Nai trúng độc đắc đã lộ diện tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Đại Lộc Phát

Trước đó, vào ngày 17-3, đại lý vé số Triều Phát cũng đã đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải độc đắc 3 vé Bạc Liêu và 7 vé Vũng Tàu.

Đến ngày 18-3, đại lý vé số Triều Phát tiếp tục đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc 7 vé Sóc Trăng.