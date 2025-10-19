Xổ số miền Nam: Dãy số đặc biệt 567 và 2000 đã có người trúng thưởng

Tối 19-10, thông tin từ đại lý vé số Huy Thịnh ở tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải phụ đặc biệt (50 triệu đồng/vé) vé số TP HCM mở thưởng ngày 18-10. Kỳ vé này, giải đặc biệt có dãy số là 567567.

Khách hàng trúng giải phụ đặc biệt vé số TP HCM mở thưởng ngày 18-10

Cùng ngày, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 191567) vé số Bình Phước, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng ngày 18-10.

Trong khi đó, thông tin từ trang Facebook Vé số Hồng Tương, vé số Hậu Giang do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết mở thưởng ngày 18-10 đã có khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 082000).

Đối với vé số Long An, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng ngày 18-10 cũng đã có khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 301877) đến đổi thưởng tại đại lý vé số Phát Đạt tại tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, vào ngày 17-10, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh cũng đã đổi thưởng 5 tờ vé số Trà Vinh trúng giải đặc biệt (dãy số 940509) do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng vào chiều cùng ngày.

Khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt vé số Hậu Giang với dãy số 082000

Đại lý vé số Phú Vinh tiếp tục đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt vé số Bình Phước với dãy số 191567

Khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt vé số Long An với dãy số 301877, mở thưởng ngày 18-10

Theo đó, khách hàng trúng thưởng 9 tỉ đồng (sau khi trừ thuế) là nữ. Người này yêu cầu nhận tiền mặt 1,5 tỉ đồng, còn lại 7,5 tỉ đồng nhận chuyển khoản.