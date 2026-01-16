HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Sáng 16-1, chỉ mới lộ diện người trúng giải an ủi

Thu Tâm

(NLĐO) – Hôm nay (16-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh

Sáng 16-1, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số vẫn chưa tìm ra người trúng giải độc đắc của 3 đài. Hiện, chỉ mới có giải an ủi của 2 trong 3 đài đã lộ diện người trúng.

Kết quả Xổ số miền Nam 16 - 1: Người trúng giải an ủi đã xuất hiện - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 15-1. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Theo đó, vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 15-1, giải độc đắc là dãy số 430028. Đến sáng 16-1, một chủ nhân may mắn trúng 10 vé an ủi đã đến đại lý vé số Ngọc Loan ở phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng 500 triệu đồng.

Kết quả Xổ số miền Nam 16 - 1: Người trúng giải an ủi đã xuất hiện - Ảnh 2.

Khách hàng trúng giải an ủi 10 tờ vé số Tây Ninh đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Ngọc Loan

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, vé số Bình Thuận có dãy số độc đắc là 346307. Sau khi có kết quả mở thưởng, chủ nhân trúng án ủi 2 vé đã đến đại lý vé số Minh Bi ở phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ để đổi thưởng 100 triệu đồng.

Trong khi đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận và vé số Tây Ninh, dãy số độc đắc là 397902 và giải an ủi vẫn chưa tìm ra người trúng.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Bình Thuận trúng tại TP Cần Thơ và An Giang; giải độc đắc của vé số Tây Ninh trúng ở Đồng Nai và giải độc đắc của vé số An Giang "nổ" tại TP Cần Thơ.

Kết quả Xổ số miền Nam 16 - 1: Người trúng giải an ủi đã xuất hiện - Ảnh 3.

Giải an ủi của vé số Bình Thuận trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Minh Bi

Hôm nay (16-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN Cần Thơ An Giang Xổ số kiến thiết Bình Thuận kết quả xổ số XSKT xổ số miền nam xổ số hôm nay trúng số kết quả xổ số hôm nay trúng độc đắc kết quả xổ số miền nam
    Thông báo