HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Tỉ phú trúng độc đắc đã lộ diện sau 4 ngày “truy tìm”

Thu Tâm

(NLĐO) – Vẫn còn 56 tỉ đồng giải độc đắc của vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 10-11 chưa lộ diện người trúng

Chiều 11-12, trước khi kết quả xổ số miền Nam cùng ngày được công bố, đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh đã chia sẻ lên trang facebook của mình thông tin khách hàng may mắn trúng độc đắc 2 tờ vé số còn lại của đài Đà Lạt sau 4 ngày "truy tìm" đã khiến cho cộng đồng mạng phấn khích.

Xổ số miền Nam: Lộ diện người trúng độc đắc sau 4 ngày "truy tìm" - Ảnh 1.

Chủ nhân cuối cùng trúng độc đắc 2 vé Đà Lạt đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Nhiều khách hàng và đại lý vé số đã vào chúc mừng chủ nhân may mắn lẫn đại lý đổi thưởng. Thậm chí, nhiều đại lý vé số còn "xin vía bán trúng độc đắc chiều nay".

Trước đó, vào ngày 8-12, đại lý vé số Ba Xuyên cũng đã đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 686518) 6 tờ vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 7-12.

Sáu vé Đà Lạt trúng độc đắc cũng đã được đại lý vé số Thành Luông ở xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đổi thưởng cho một khách hàng may mắn.

Do còn 2 vé Đà Lạt trúng độc đắc chưa lộ diện chủ nhân may mắn nên nhiều đại lý đã "truy tìm" người trúng thưởng.

Cũng liên quan đến kết quả xổ số miền Nam, 56 tỉ đồng giải độc đắc của vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 10-11 vẫn chưa lộ diện người trúng. Do đó, rất nhiều đại lý đang trang facebook của mình để "kêu gọi" người trúng thưởng đến đổi.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Một đại lý tiếp tục tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng

Xổ số miền Nam: Một đại lý tiếp tục tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng

(NLĐO) - Đại lý vé số ở tỉnh Đồng Nai đã viết thông báo tìm chủ nhân may mắn trúng độc đắc xổ số miền Nam mà mình đã bán

Xổ số miền Nam: "Chị đẹp" trúng 14 tờ vé số khiến dân mạng phấn khích

(NLĐO) – Dân mạng phấn khích trước việc một đại lý vé số ở Vĩnh Long chia sẻ về “chị đẹp” trúng khuyến khích xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam: Bất ngờ với giải độc đắc 28 tỉ đồng của vé số TPHCM

(NLĐO) – Giải độc đắc của vé số TPHCM là 28 tỉ đồng nhưng vẫn chưa lộ diện người trúng sau gần 1 ngày mở thưởng

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN tỉnh Đồng Tháp Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT Đà Lạt xổ số miền nam cộng đồng mạng xổ số hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo