Xô xát của Xuân Nam và Văn Sơn, ban tổ chức đã lường trước nhưng vẫn xảy ra

Theo chia sẻ từ ban tổ chức sân trận đấu trên Sân vận động Thống Nhất tối 14-11, nhận thấy dấu hiệu căng thẳng của màn đối đầu giữa PVF-CAND và chủ nhà Trẻ TP HCM nên VPF, ban tổ chức đã sớm đề ra các phương án an ninh và triển khai lực lượng từ sau hiệp 1.



"Khác với các trận đấu bình thường, trận này có vấn đề căng thẳng, hai đội lần lượt được điều phối vào phòng thay đồ ở hai thời điểm khác nhau, ưu tiên chủ nhà.

Tuy vậy, trận hôm qua (14-11), CLB Trẻ TP HCM vẫn còn đang giãn cơ nên ban tổ chức linh động cho các cầu thủ đội khách PVF-CAND vào trước, theo đường khán đài A1. Tuy nhiên, Xuân Nam lại không vào thẳng phòng mà nán lại dẫn đến sự việc không đáng có xảy ra sau đó" - thành viên ban tổ chức, điều hành trận đấu lý giải.

Trận đấu nóng lên từ các tình huống bóng lăn trên sân (Ảnh: Hoàng Triều)

Ở trận đấu này, phòng thay đồ của hai đội bóng được biết cũng được bố trí an ninh ở từng phòng so với các trận đấu bình thường. Bởi theo quy định, lực lượng an ninh chỉ ở các khu vực trong và ngoài sân đấu không được phép vào phòng thay đồ. Ở trận này, diễn biến căng thẳng nên lực lượng an ninh đã được điều phối vào từng phòng cùng bảo vệ sân.

Tuy nhiên, va chạm của Xuân Nam và Văn Sơn lại diễn ra quá nhanh mà đội khách cũng đã được điều phối vào phòng đầu tiên.

Ngay sau đó, trang facebook chính thức CLB PVF-CAND đăng thông tin cầu thủ Xuân Nam bị đối thủ tấn công trong tối qua 14-11. "Tiền đạo Xuân Nam bị cầu thủ đối phương đánh ngay trước phòng thay đồ đội khách sau trận đấu" - kèm theo hình ảnh, clip về gương mặt dính máu của Xuân Nam.

Cầu thủ Xuân Nam trong trận đấu (Ảnh: Việt Hoàn)

Tuy nhiên, ghi nhận của camera an ninh trong sân, Xuân Nam là người chủ động và đẩy Văn Sơn khiến sự việc diễn ra và cầu thủ PVF-CAND bị rách môi.

Ngoài ra, tiếng còi mãn cuộc vang lên, trưởng đoàn đội khách cũng đã nhận 1 thẻ đỏ vì những lời lẽ xúc phạm trọng tài. Cụ thể, thời điểm kết thúc trận đấu, trưởng đoàn đã ra giữa sân và cả khu vực kỹ thuật với những lời lẽ không đúng đắn trước trọng tài và các cán bộ buộc trọng tài Ngô Đắc Tiến trút thẻ đỏ.

Trở lại chuyên môn trận đấu, màn đấu giữa CLB Trẻ TP HCM và PVF-CAND đã diễn ra kịch tính với nhiều tình huống "nóng" trên sân nhưng kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng.

Kết quả này khiến PVF-CAND mất cơ hội bám sát ngôi đầu bảng của Bình Phước, tạm xếp thứ 3 với 8 điểm sau 4 trận đã đấu.