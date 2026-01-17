Xô xát, đánh nhau giữa trung tâm Nha Trang: Người quản lý các ki-ốt kêu cứu

Ngày 16-1, ông Vũ Đình Khoa, ngụ phường Nha Trang - người quản lý trực tiếp các ki-ốt sát trụ sở tạm thời UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã làm đơn kêu cứu gởi đến Văn phòng UBND tỉnh, UBND phường và các cơ quan báo chí, trình bày về vụ việc xô xát tại khu vực này.

Theo ông Khoa, ông là người nhận ủy quyền thực hiện hợp đồng giữa Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa (trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh) với ông Vũ Đình Chín vào năm 2024, nhằm khai thác phần sân 46 Trần Phú làm khu phục vụ khách du lịch.

Hơn 1 năm qua, khu vực này tạo sinh kế ổn định cho gần 100 lao động làm việc theo ca và hơn 12 hộ kinh doanh. Phần lớn trong số họ là lao động phổ thông, trụ cột gia đình, không có nghề nghiệp thay thế...

Ki-ốt bán trái cây sát trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa trước khi xảy ra xô xát

Ngày 14-1-2026, một vụ xô xát giữa người của 2 ki-ốt do mâu thuẫn trong việc sắp xếp hàng hóa đã xảy ra. Ông Khoa cho biết đây là sự cố cá biệt và các bên đã hợp tác với công an phường để làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, sau đó, trong ngày 14-1, Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa đã ban hành thông báo yêu cầu tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại khu vực 46 Trần Phú.

Theo ông Khoa, thông báo này khiến các hộ kinh doanh và người lao động "không kịp trở tay", nhất là khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Gần 100 lao động sẽ mất việc, nhiều gia đình không còn nguồn thu nhập.

Theo hợp đồng đã ký, thời hạn kinh doanh còn hơn 3 năm. Ông Khoa cho rằng việc chấm dứt hợp đồng sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của ông...

Dãy ki-ốt sát trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa

Ngoài thiệt hại về hàng hóa và đầu tư ban đầu - mỗi ki-ốt ước tính khoảng 400 triệu đồng, ông Khoa cho biết trung tâm còn yêu cầu ông bồi thường 750 triệu đồng tiền khế ước, khiến ông càng thêm khó khăn.

Trong đơn, ông Khoa kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lại thông báo tạm ngừng kinh doanh, đồng thời mong muốn được tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký cho đến hết thời hạn.

Ông Kkoa cam kết siết chặt quản lý, sắp xếp lại quầy sạp, chấm dứt mâu thuẫn; tăng cường bảo vệ, bảo đảm an ninh - mỹ quan đô thị; ngăn chặn tình trạng chèo kéo, cạnh tranh không lành mạnh và tuân thủ nghiêm các quy định về kinh doanh, thuế, trách nhiệm xã hội...

Phía UBND phường Nha Trang cho biết theo điều tra ban đầu, khi phát hiện ki-ốt bên cạnh bày bán mặt hàng tương tự, một nữ tiểu thương đã nhờ người thân mang ổ khóa đến khóa cửa ki-ốt này, dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó, người thân của chủ 2 ki-ốt này đã lao vào đánh nhau.

UBND phường Nha Trang đã đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, có hướng xử lý phù hợp đối với các ki-ốt nêu trên. UBND phường sẽ tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, sử dụng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực này; không để phát sinh vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến hình ảnh và môi trường làm việc của cơ quan nhà nước.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị này chưa nhận được đơn của đơn vị quản lý ki-ốt. Trung tâm Hội nghị và Nhà khách cũng chưa báo cáo sự việc với Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ có hướng xử lý cụ thể về sự việc sau khi có đầy đủ thông tin, báo cáo. Tuy nhiên, về nguyên tắc, Trung tâm Hội nghị và Nhà khách là đơn vị sự nghiệp, có quyền cho thuê mặt bằng nêu trên theo đúng quy định.

Người của 2 ki-ốt ẩu đả nhau

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh khoảng 8 người thuộc 2 nhóm lao vào chửi bới, đánh nhau trước sự chứng kiến của nhiều người dân và du khách.

Vụ việc xảy ra tại khu vực sát trụ sở tạm thời UBND tỉnh Khánh Hòa đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bởi lẽ, đây là khu vực trung tâm, thường xuyên có người dân đến liên hệ công việc.