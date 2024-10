Xô xát, gây rối trật tự công cộng tại chợ dân sinh

Ngày 4-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng tại chợ dân sinh Kinh Môn (hay còn gọi là chợ Hiệp An)

Chợ dân sinh Hiệp An thuộc phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Trước đó, ngày 6-7, trước kiốt tạp hóa Nam Hà, chị L.T.A. và V.T.H. trú tại phường Ngọc Sơn (TP Hải Dương) là nhân viên của ông Phạm Hùng V. (người đại diện pháp luật của chợ Kinh Môn) kéo loa di động đi thông báo cho các tiểu thương về việc ngày 7-7, chợ tạm dừng hoạt động để bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy.

Ngay sau đó, một người tên S. là bảo vệ do ông Trương Văn L. (người góp vốn cùng đầu tư dự án chợ Kinh Môn) thuê, đến giật loa kéo và đã xảy ra xô xát với sự tham gia của nhiều người khác.

Hậu quả, chị L.T.A. bị bầm tím mắt trái. Một người đàn ông tên T. bị chảy máu, rách da đầu.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của những vụ việc trên do mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên góp vốn đầu tư, khai thác chợ Kinh Môn.

Được biết, trong thời gian qua, tại chợ Hiệp An đã xảy ra một số vụ việc gây mất an ninh trật tự. Một số tài khoản Facebook lợi dụng tình hình thường xuyên đăng tải, chia sẻ lên các hội, nhóm như Chợ Kinh Môn online, Hóng biến Hải Dương, Beat Hải Dương… gây xáo trộn dư luận.

Ngày 26 và ngày 27-9, Công an thị xã Kinh Môn đã liên tiếp xử phạt hành chính đối với C.Đ.H. (thường trú xã An Hồng, huyện An Dương TP Hải Phòng) và P.T. T. (thường trú phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn) về hành vi gây mất an ninh trật tự.